Feuer beim Entsorgungszentrum in Neerstedt

Beim Entsorgungszentrum in Neerstedt ist ein größerer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Gemeinde Dötlingen ausgerückt. Ersten Informationen unseres Reporters vor Ort zufolge, stehen Müllberge beim Entsorgungszentrum an der Kirchhatter Straße in Neerstedt in Flammen. Diese führen zu einer mächtigen Rauchentwicklung.

Anwohner werden übers Radio gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Mehr als 70 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch aus umliegenden Gemeinden. Noch ist es nicht gesichert: Aber ein Akku soll in einem Müllberg angefangen haben, zu brennen.