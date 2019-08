Große und kleine Sieger

Dreitätiges Reitturnier lockt Besucher nach Brettorf

+ Landete auf dem dritten Platz: Die elfjährige Rianne Coldewey nahm auf ihrem Pony „Kastanienhof Disneyland“ an der Dressurprüfung Klasse E teil. Fotos: terrasi

Brettorf – Jung und Alt zog es am Sonntagnachmittag zum Brettorfer Ausbildungsstall Gerdes. Die Gäste saßen unter blauem Himmel auf Holzbänken und ließen es sich bei einem Getränk oder Pommes gut gehen. Andere waren beim Reitplatz, um das Geschehen von dort aus zu beobachten. Sie sahen drei Mädchen, die an der Dressurprüfung Klasse E teilnahmen. „Das ist der Einsteigerbereich für Anfänger. Sie müssen die Pferde richtig lenken und in Schritt, Trab und Galopp reiten. Die Jury guckt, wie der Reiter mit dem Pferd umgehen kann“, sagte Hermann Gerdes vom gleichnamigen Ausbildungsstall.