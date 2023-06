Großbrand in Neerstedt: Akku könnte Feuer ausgelöst haben

Polizei hat Brandstelle freigegeben

© Leif RUllhusen Die Schredderanlage ist komplett abgebrannt. © Leif RUllhusen

Ob ein Akku die Ursache war, wird sich nicht endgültig klären. Für die Brandermittler der Polizei steht aber fest, dass der Brand in der Müllumschlagstation durch einen Gegenstand im Sperrmüll ausgelöst wurde.

Neerstedt – Ein Akku hat den Großbrand am Mittwoch auf der Müllumschlagstation in Neerstedt womöglich ausgelöst. Davon geht zumindest Ingo Helmers aus. „Die modernen Lithium-Ionen-Stromspeicher entzünden sich unter großem Druck“, erklärt der Geschäftsführer der Bohmann-Firmengruppe, die die Umschlagstation betreibt. Das Feuer war gegen 13.45 Uhr in der Schredderanlage beim Zerkleinern von Sperrmüll ausgebrochen und hatte schnell auf einen Müllhaufen übergegriffen. Bis in die Abendstunden kämpften rund 120 Feuerwehrkräfte gegen die Flammen an. Erst gegen 18.20 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht.

Zunächst hatten die Mitarbeiter das Feuer in dem Schredder noch löschen können. Doch die zerkleinerten und brennenden Sperrmüllreste, die über ein Förderband auf einem Müllberg landeten, setzten diesen sofort in Brand. Durch Trockenheit und Wind begünstigt, breitete sich das Feuer dort schnell aus und griff dann wieder auf das Schreddergerät über.

© Leif Rullhusen

Moderner E-Antrieb wurde zum Verhängnis

Dessen moderner E-Antrieb wurde ihm zum Verhängnis. „Der Schredder wurde von einem Stromaggregat über ein Kabel betrieben. Deshalb konnten wir ihn nicht wegfahren“, erklärt der Geschäftsführer. Vom Netz abgetrennt, hätte er sich nicht mehr bewegt. Bei einem älteren mit Diesel betriebenen Gerät wäre das möglich gewesen.

Im Normalfall wäre sogar ein firmeneigenes Löschfahrzeug mit 3 000 Litern Wasser vor Ort gewesen. Doch das war ausgerechnet an diesem Tag zur Hauptuntersuchung in einer Werkstatt. Umso mehr dankt Helmers den Brandbekämpfern für deren Einsatz. „Das war hervorragende Arbeit“, lobt er.

Umgang mit Altbatterien grundsätzlich überdenken

Nicht zu verhindern sei die wahrscheinliche Brandursache. „Unsere Mitarbeiter können nicht jeden Schrank im Sperrmüll kontrollieren, in dessen Schublade vielleicht ein Akku vergessen wurde“, verdeutlicht Helmers. „Wir können deshalb nicht garantieren, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagt er. Seiner Ansicht nach müsste der grundsätzliche Umgang mit ausgedienten Batterien und Akkus in diesem Land geändert werden. Helfen könne ein Pfandsystem auf Stromspeicher, sodass diese nicht unkontrolliert entsorgt würden.

Bürgermeisterin Antje Oltmanns informierte sich vor Ort. © Leif Rullhusen

Die Polizei hat die vermutete Brandursache nicht bestätigt. „Es ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen Gegenstand verursacht wurde, der sich in dem zu verarbeitenden Sperrmüll befand. Um was für einen Gegenstand es sich dabei gehandelt hat, ist aufgrund des entstandenen Brandschadens nicht mehr nachvollziehbar“, heißt es im Einsatzbericht der Brandermittler. Bereits am Donnerstagvormittag gaben sie das Gelände wieder frei. „Wir sind vollständig handlungsfähig. Unser Betrieb läuft wieder ganz normal“, versichert Hellmers. Für die komplett abgebrannte Schredderanlage stehe ein Ersatzgerät bereit.

Erneuter Brand kann nicht ausgeschlossen werden

Auch wenn das Unternehmen einen erneuten Brand nicht ausschließen könne, so werde alles getan, um die Gefahr gering zu halten, betont Hellmers. Schon nach den vergangenen beiden Bränden vor vier Jahren sei die Menge des auf einem Haufen gelagerten Mülls reduziert worden. Damals habe sich über den Mai-Feiertag hinweg ein relativ großer Müllhaufen angesammelt, der in Brand geriet. „Wir lagern inzwischen maximal eine geschredderte Tagesmenge an einem Ort“, sagt er. Zudem werde der Müll seitdem unter freiem Himmel geschreddert. Zusätzlich soll das zerkleinerte Material zukünftig eventuell abends in Container geladen werden, damit es sich im Falle eines Brandes nicht ausbreiten kann.

Durch das Feuer wurden eine Trafostation, ein Unterstand und der Schredder zerstört. Allein der Schaden an Letzterem beträgt etwa eine halbe Million Euro.