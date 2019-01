Größere Projekte in der Pipeline

Neerstedter Schulförderverein zieht Bilanz und gibt grünes Licht für Anschaffungen

+ Haben die Aktivitäten und Finanzen des Neerstedter Schulfördervereins fest im Blick: Daniela Vosteen, Christiana Dölemeyer, Marlies Meinen, Yvonne Lüschen sowie Jürgen Möhle (von links). Foto: Schneider

Neerstedt - Um in naher Zukunft größere Vorhaben realisieren zu können, möchte der Förderverein der Grund- und Sprachheilschule Neerstedt sparen und auf weitere Sonderzahlungen bei der Tilgung des Kredits für die Photovoltaikanlage verzichten. „Denn auch ohne diese werden wir das Darlehen in vier Jahren beglichen haben“, berichtete Daniela Vosteen vom Vorstandsteam am Dienstagabend während der Jahreshauptversammlung. Mit der Photovoltaikanlage erwirtschaftet der Verein regelmäßig einen kleinen Gewinn, den er aus steuerrechtlichen Gründen aber zeitnah wieder in den gemeinnützigen Zweck investieren muss. Einfach nur sparen, funktioniert also nicht. „Wir dürfen aber Projektrücklagen bilden“, informierte Vosteen. Diese Idee stieß auf allgemeine Zustimmung. Auf diese Weise ließen sich Vorhaben wie die Projektwoche „Trommelzauber“ finanzieren.