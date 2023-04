Gregor Gysi: „Die Regierung ist überfordert“

Von: Holger Rinne

Hat einiges zu sagen: Gregor Gysi mit seiner Gesprächspartnerin Andrea Jung im „Kultur hinterm Feld“ in Rhade. © Rinne

Rhade – Gregor Gysi ist ein Phänomen. Kaum ein deutscher Politiker wurde seit der Wende 1990 so geschmäht und angefeindet wie der wohl prominenteste Kopf der Linken – und doch zählt er zu den gefragtesten und beliebtesten Rednern der Republik. Keiner hat die Partei „Die Linke“ so geprägt wie er. Dennoch hadert er mit dem, was in der Partei aktuell abgeht.

Wenn andere Politiker hilflos wirken, kommt er mit unkonventionellen Lösungsansätzen um die Ecke, oftmals gewürzt mit einer gehörigen Prise Humor und Selbstironie. Wenn andere Autoren ihre neuesten Werke in Buchhandlungen vor allenfalls 70 Zuhörern präsentieren, wenn es hochkommt vielleicht 90 Gästen, füllt der Berliner indes ganze Säle – natürlich gegen Eintrittsgeld.

Bürgerliche Mitte als Zuhörer

So auch am Samstag, als das Veranstaltungshaus „Kultur hinterm Feld“ in Rhade bei Neerstedt komplett ausverkauft war. Selbst für den Zusatztermin im November, den Karl-Heinz Büsing mit der Event-Agentur von Andrea Jung aus Kiel kurzfristig vereinbart hatte, gibt es bereits keine Karten mehr.

Wenn man am Samstagabend durch die Reihen blickte, entstammte die weitaus überwiegende Mehrzahl der Zuschauer keineswegs dem politisch linken Spektrum, sondern vielmehr aus der bürgerlichen Mitte. Unternehmer, Kommunalpolitiker aus CDU, FDP, von den Grünen und der SPD, selbst Bankleiter wollten Gysi hören. „Ich bin politisch nicht immer seiner Meinung, aber ich schätze ihn sehr als Redner“, sprach Jürgen Reineberg aus Holzhausen das aus, was viele im Zuschauerraum sich als „Erklärung“ für ihr Erscheinen „zurechtgelegt“ hatten – als sei es anrüchig, einem Linken zuzuhören.

Gregor Gysi hat noch was zu sagen

Warum tut sich ein 75-jähriger Politiker diesen Stress noch an und tourt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Abgeordneter des Deutschen Bundestags durch die Republik? Ganz einfach: Er hat der Welt noch etwas mitzuteilen, gesammelt aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen als Rechtsanwalt und Politiker.

Nun stellte Gysi nicht nur sein im Februar 2022 erschienenes Buch „Was Politiker nicht sagen“ vor. In einer Art Dialog befragte Moderatorin Andrea Jung den Politiker auch zu Zitaten aus der Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“. Den Einstieg in das Gespräch fand sie jedoch, indem sie den Politiker fragte, wie er denn mit den aktuellen Krisen zurechtkäme? „Ich war heute Nachmittag im Wild- und Freizeitpark. Deswegen sehen meine Schuhe auch so aus“, lautete nach kurzem Zögern die nicht so ganz ernst gemeinte Antwort – um dann aber festzustellen, dass die Regierung mit der Bewältigung der Krisen überfordert sei. „Eine CDU-Regierung wäre das auch“, schiebt er noch schnell nach.

Gysis Lösung für den Ukraine-Konflikt

Zur Ukraine-Krise folgt einer seiner unkonventionellen Vorschläge. „Ich würde den Russen vorschlagen, dass wir keine Waffen mehr in die Ukraine lieferten, wenn ab Mitternacht ein Waffenstillstand zustande käme. Dann hätte Putin zwei Möglichkeiten. Erstens, er lässt weiter schießen und bombardieren und erlaubt uns somit indirekt die Waffenlieferungen oder er nimmt den Vorschlag an, es würde keine Toten mehr geben und man könnte in Verhandlungen einsteigen. Ich glaube, dass er sich in der jetzigen Situation für die zweite Möglichkeit entscheiden würde“, ist sich der außenpolitische Sprecher der Fraktion „Die Linke“ im Bundestag sicher.

„Wenn sich die Klimaaktivisten auf die Straße kleben und den Verkehr blockieren, kann ich das nicht gutheißen, aber man muss mit ihnen reden“, zeigte er zu den Protestaktionen der Klimakleber eine eindeutige Position. Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Brief aufgefordert, in einen Dialog mit der Klimabewegung zu treten. Er warnte davor, die gleichen Fehler wie 1968 zu begehen, als man die Proteste der Jugend nicht ernst nahm und Teile der Bewegung sich später in der RAF radikalisierten.

Hintersinnige Fragen - und Antworten

Im Verlauf des Abends von Moderatorin Jung zum Untertitel „…weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht“ seines Buches angesprochen, antwortete der Autor der ihm eigenen, unnachahmlichen Weise „Zu den Wahlen am 2. Dezember 1990 trat Helmut Kohl mit dem Versprechen von blühenden Landschaften an, während Oskar Lafontaine vor den Kosten gewarnt hat. Ich stelle Ihnen jetzt zwei Fragen. Wer hat recht gehabt? Wer hat die Wahl gewonnen?“

„Ein toller Abend mit einem tollen Menschen: Ein sympathischer, humorvoller Politiker mit einem ereignisreichen Lebenslauf, dem nicht nur ,ein Leben zu kurz‘ ist, sondern sogar sechs und der als Ost-Deutscher lange um Anerkennung und Akzeptanz gerungen und gekämpft hat. Die hat er heute zurecht“, lobte Zuhörer Jens Kramer den Auftritt Gysis.