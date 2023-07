„Goldstaub“ unter grünem Blätterdach

Von: Leif Rullhusen

Gitte (l.) und Monika Grashorn laden für den 13. August auf ihren Hof ein. © Sigrun Strangmann

Besondere Konzerte in einzigartigem Ambiente bietet das Gartenkultur-Musikfestival. Eines davon ist auf dem Hof Schweers in Ostrittrum geplant.

Ostrittrum – Nicht nur die Musik, auch die Veranstaltungsorte des Gartenkultur-Musikfestivals sind etwas Besonderes. Der Hof Schweers in Ostrittrum fügt sich mit seinem einzigartigen Ambiente perfekt in diese Reihe ein. Unter dem grünen Blätterdach einer mehr als 200 Jahre alten Linde tritt dort am Sonntag, 13. August, das Duo „Goldstaub“ auf. Ab 17 Uhr ist Einlass, eine Stunde später betreten die beiden Musiker Henriette Mudrack und Kai Dorenkamp die Bühne des von historischen Gebäuden umrundeten Innenhofes.

„Sehr gemütlich und stimmungsvoll“

„Es wird sehr gemütlich und stimmungsvoll“, verspricht Gastgeberin Gitte Grashorn, die den Hof gemeinsam mit ihrer Mutter Monika betreibt. Rund 150 Gäste können in den Genuss des Konzertes kommen – auf Wunsch des Ensembles ausnahmslos auf Sitzplätzen. Falls das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung kurzerhand in die benachbarte Diele verlegt.

Freuen dürfen sich die Konzertbesucher auf einen unverwechselbaren Sound sowie humorvolle und zweideutige Texte von „Goldstaub“. „Mir hat gefallen, dass die beiden Künstler eigene Stücke schreiben“, begründet Gitte Grashorn ihre Entscheidung für das Duo aus Hamburg. Nachdem mit „NuJazz Avenue“ im vergangenen Jahr eine reine Jazz-Formation aufgetreten war, sollte es dieses Mal „etwas sommerlich-leichtes“ sein, erklärt sie. „Wir mischen die Musikgenres durch. Von Gospelchor bis zum Rockkonzert hatten wir schon alles bei uns auf dem Hof.“

33 Konzerte an 21 verschiedenen Orten

Seit 19 Jahren – nahezu von Beginn an – ist der Hof Schweers fester und inzwischen in der Gemeinde Dötlingen einziger Bestandteil der Reihe. Veranstalter ist der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. Das Festival bietet in diesem Sommer 33 Konzerte an 21 verschiedenen Orten an. Los geht es am Freitag, 4. August, mit einem Auftritt von „Les Brünettes“ in Bassum. Die Reihe endet dreieinhalb Wochen später am Sonntag, 27. August, unter anderem mit einem Klezmer-Konzert ab 15 Uhr am Tagungshaus Mikado in Prinzhöfte. Von Ahlhorn im Westen bis Ottersberg im Osten und von Hambergen im Norden bis Asendorf im Süden verteilen sich die Auftritte der unterschiedlichsten Künstler in privaten und öffentlichen Gärten sowie Parks. Weitere Konzerte im Landkreis Oldenburg sind in Sandhatten, Wildeshausen und Ganderkesee geplant. Auf dem Sandhatter Hof Suhrkamp singt am 5. August der Gospelchor „Leslie B. Harmonies“, tags darauf in der Wassermühle Heinefelde in Wildeshausen der Pianist Johannes Cernota und am 19. August verbreitet die Sängerin Siri Svegler schwedische Sommergefühle im Garten des Kulturhauses Müller in Ganderkesee. Das Trio Sonortango präsentiert am 20. August Tango am Blockhaus Ahlhorn und das Oldenburger Trio „Heart of Gold“ im Großenkneter Bürgerpark am 26. August eine musikalische Zeitreise durch die 60er und 70er Jahre.

Karten im Vorverkauf

Karten zum Preis von zehn Euro pro Person für „Goldstaub“ sind im Vorverkauf bei NordwestTicket im Internet unter www.nordwest-ticket.de oder telefonisch unter 0421/363636 zu bekommen. Sie können auch direkt beim Hof Schweers per E-Mail an info@hof-schweers.de erworben werden. „Wir werden aber auch niemanden abweisen, der am Konzertabend unangemeldet vor unserer Tür steht“, versichert Gitte Grashorn.

Das Duo „Goldstaub“ präsentiert einen unverwechselbaren Sound sowie zweideutige Texte. © Kommunalverbund