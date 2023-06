Goldrausch im Pflanzendschungel

Von: Leif Rullhusen

Goldader entdeckt: Michael Garms und sein Sohn Lasse haben eine der vier Stationen erreicht. © Leif Rullhusen

Das Maislabyrinth in Iserloy lädt zur Schatzsuche ein. Rund um das Thema Gold müssen die Besucher Fragen beantworten - und natürlich den Ausgang finden.

Iserloy – Goldklumpen, Goldbarren, Nuggets und sogar eine komplette Ader des Edelmetalls hat Michael Garms in diesem Jahr im Pflanzendickicht versteckt. Ab sofort lädt der Landwirt zur Schatzsuche in sein Maislabyrinth in Iserloy ein. Die insgesamt viereinhalb Kilometer langen Wege mit unzähligen Abzweigungen und Sackgassen durch den derzeit zwei Meter hohen Getreidewald bieten unzählige Möglichkeiten, sich zu verirren.

„Verloren gegangen ist noch niemand“

„Verloren gegangen ist noch niemand“, versichert Garms, während er mit seinem Sohn Lasse sowie den beiden Hunden Charly und Barney zielsicher auf dem Weg zur ersten von vier in dem Areal versteckten Stationen ist. Ohne Umwege ist das Ziel schnell erreicht. Kein Wunder: Garms hat das Labyrinth schließlich selbst entworfen und angelegt. „Trotzdem gibt es eine Stelle, an der ich immer wieder falsch abbiege“, gesteht er. An jeder Station müssen die Besucher eine Aufgabe lösen, um an einem Quiz teilzunehmen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, nimmt am Ende der Saison an einer Verlosung teil.

Am ersten Zwischenstopp liegt ein goldfarbener Kunststoffschlauch entlang des Weges. „Wie lang ist die Goldader im Labyrinth?“, lautet die dazugehörige Frage. Damit die Antwort nicht zu schwer ist, sind drei Wahlmöglichkeiten vorgegeben. Mit langen Schritten versucht der achtjährige Lasse auf das richtige Ergebnis zu kommen.

Goldbarren suchen und Nuggets zählen

An den weiteren Stationen müssen Goldbarren gesucht, Nuggets gezählt und das Gewicht eines Goldklumpens geschätzt werden. Auch hier sind Lösungsmöglichkeiten vorgegeben. Verpassen können die Gäste die Quizstopps nicht. Sie liegen an dem einzigen Weg, der zum Ziel führt.

„Etwa eine Stunde werden die Besucher im Schnitt wohl brauchen, bis sie den Ausgang gefunden haben“, schätzt Garms. Der Schwierigkeitsgrad entspreche etwa dem der vorangegangenen Jahre. „Komplizierter darf es nicht mehr werden, sonst kommt vor allem bei Kindern irgendwann Frust auf“, erklärt er. Wer auf der Suche nach dem Ziel irgendwann verzweifelt, kann das Labyrinth über drei gut ausgeschilderte Notausgänge verlassen. „An denen kommen die Gäste ganz automatisch vorbei“, versichert der Iserloyer.

Anfang Juli haben die Pflanzen die nötige Höhe erreicht

Seit 17 Jahren legt Garms das Maislabyrinth neben dem Swingolfplatz in Iserloy schon an. Mit den Planungen beginnt er bereits im Winter. Wenn die Pflanzen etwa kniehoch sind, setzt sich der Landwirt auf seinen Rasenmähertrecker und schneidet die Wege in das 4000 Quadratmeter große Feld. Drei Mal muss er diese Prozedur wiederholen und jeden Weg zudem zwei Mal entlangfahren, um auf die nötige Breite zu kommen. „Deshalb kenne ich mich hier ganz gut aus“, erklärt der Iserloyer. Anfang Juli haben die Pflanzen dann in der Regel die nötige Höhe erreicht. In diesem Jahr waren sie etwas schneller. Deshalb ist das Maislabyrinth bereits seit vergangenem Wochenende offen. Einem ungeduldigen Interessenten war allerdings dieser Termin schon viel zu spät. „Die erste Anfrage hatte ich Ostern“, erzählt Garms lachend. Da war der Mais noch nicht einmal im Boden.

Täglich bis zur Dämmerung

Voraussichtlich bis zum 4. Oktober bleibt das Labyrinth, das eigentlich ein Irrgarten ist, geöffnet. Besucht werden kann es täglich bis zur Dämmerung. Wer Interesse an Nachtwanderungen darin hat, muss sich dazu bei Garms unter Telefon 0172/4427974 anmelden. Darüber hinaus ist auch ein Nachtwander-Aktionstag geplant. Hunde dürfen an der Leine bei der Suche nach dem Ausgang übrigens kostenlos mithelfen. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 5,50 Euro, für Kinder 5 Euro. Das Geld wird einfach in eine Kasse gelegt. „Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit unserer Besucher. Das hat in den vergangene Jahren immer gut funktioniert“, sagt Garms. Besetzt ist der Eingang in das Labyrinth nur an den Wochenenden.

Diesen Quizzettel müssen die Besucher ausfüllen, um an der Verlosung teilzunehmen. © Leif Rullhusen