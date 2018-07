Ein Tag beim Imker: Blühstreifen, Pfannkuchen und jede Menge Spaß

Götz Neuber, Jochen Wecker und Nancy Messina (hinten, von links) gestalteten am Dienstag für elf Jungen und Mädchen aus der Gemeinde Dötlingen einen Tag beim Imker.

Dötlingen - Nur eine dünne Folie trennt die Hände der Nachwuchsimker von unzähligen Bienen. Schützt sie auch vor schmerzhaften Stichen? „Davor brauchen die Kinder überhaupt keine Angst zu haben. Respekt schadet jedoch nie“, betonte Götz Neuber. Der 80-jährige Imker hatte sich am Montagabend spontan dazu bereit erklärt, am Dienstag eine Ferienpassaktion auszurichten, die eigentlich unter dem Titel „Besuch auf dem Honighof“ angeboten worden war.

„Die Absage des Betriebs kam sehr kurzfristig. Umso glücklicher sind wir, dass Götz Neuber uns nicht im Stich gelassen hat“, zeigte sich Organisator Jochen Wecker von der evangelischen Jugend dankbar. So wurde die Aktion kurzerhand vom Honighof nach Klattenhof verlegt. Es sei eine tolle Qualität, so kompetente und hilfsbereite Einwohner in einer Gemeinde zu haben, erklärte der Jugenddiakon. Trotz der spontanen Umplanung wurde den elf Mädchen und Jungen ein umfangreiches Programm geboten.

Gefallen an den Bienen fand auch der sechsjährige Oscar aus Brettorf. Obwohl der Zweitklässler schon einmal von einer Biene gestochen wurde, hat er keine Angst vor den Insekten. „Sie tun mir doch nur weh, wenn ich ihnen Angst mache oder sie bedrohe“, erklärte er. Sein persönliches Highlight sei jedoch der leckere Pfannkuchen gewesen, den es für die Kinder mit frischen Honig von Neuber zum Mittagessen gab.

„Es macht immer unheimlich viel Spaß, den Nachwuchs in mein Hobby einzuweihen“, erzählte Neuber. Zudem sei eine solche Aktion die wertvollste Form der Öffentlichkeitsarbeit. „Kinder sind der Rückhalt der Zukunft. Es ist sehr wichtig, dass sie schon früh lernen, wie wichtig Bienen und allgemein Insekten für unsere Umwelt sind“, betonte der 80-Jährige.

Sogar Skulpturen aus Honig präsentierte der Imker

Die Gegebenheiten zur Ausrichtung der Aktion sind auf dem Gelände des Imkers mehr als perfekt. Neuber lebt in der ehemaligen Grundschule der Bauerschaften Barel, Nuttel und Klattenhof, die er 1972 zu einem Wohnhaus umfunktioniert hat.

In jeder Ecke fanden die Kinder einen Gegenstand, ein Foto oder ein Möbelstück, das großes Staunen hervorrief. Besonders angetan waren die Mädchen und Jungen von Skulpturen, die aus dem Honig von Neubers Bienen gefertigt wurden.

Apropos: Am Ende des Tages durfte jedes Kind neben einem Glas Honig und selbst gedrehten Kerzen auch Saatgut mit nach Hause nehmen. „Das ist kein importiertes Zeug. Es wurde regional erzeugt“, betonte Neuber. Die Nachwuchsimker können so mindestens fünf Quadratmeter Blühstreifen anpflanzen. Der 80-Jährige machte es vor, und die Kinder machen es nach. Sie lassen die Bienen nicht im Stich – im wahrsten Sinne des Wortes.

