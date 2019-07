Der Klattenhofer Nepal Lodh verrät, warum Yoga so beliebt ist

Der indische Yogameister Nepal Lodh lebt seit 1964 in Deutschland und seit 1985 in Klattenhof.

Klattenhof - Yoga liegt im Trend: Laut dem Berufsverband der Yogalehrenden ist die Anzahl der Deutschen, die schon Erfahrungen damit gesammelt haben, zwischen 2014 und 2018 von drei auf 16 Prozent gestiegen. Mehr als 11,3 Millionen Menschen haben demnach bereits Yoga ausprobiert. 49 Prozent der Übenden erlebten sich dadurch entspannter, 46 Prozent fühlten sich körperlich fitter, heißt es.

Was Yoga bewirken kann, weiß kaum einer besser als Nepal Lodh. Der indische Yogameister praktiziert die Lehre schon sein Leben lang und gibt sein Wissen in Vorträgen, Kursen und Büchern weiter. Wir sprachen mit dem 76-Jährigen über seine Ansichten zu Yoga, seinen Weg von der Umgebung Kalkuttas nach Klattenhof, sein Engagement in der deutsch-indischen Gesellschaft sowie über seine Begegnung mit Mahatma Gandhi.

Herr Lodh, Sie sind seit 30 Jahren Vorsitzender der deutsch-indischen Gesellschaft Oldenburg. Wofür steht sie?

Für den kulturellen Austausch. Wir bieten Veranstaltungen an, zum Beispiel indischer Tanz, Kurse in Yoga und Meditation sowie Vorträge über Ayurveda, eine Wissenschaft für langes Leben und Gesundheit, oder über Mahatma Gandhi. Er hätte dieses Jahr am 2. Oktober seinen 150. Geburtstag gehabt. Deshalb planen wir für Oktober eine Ausstellung im Kulturzentrum PFL Oldenburg.

Sie haben Mahatma Gandhi schon einmal selbst getroffen.

Ja, als ich vier Jahre alt war. Er ging von zwei Damen gestützt vorwärts an mir vorbei, und seine Hand berührte meinen Kopf. Seitdem fühle ich mich mit ihm sehr stark verbunden. Gesprochen habe ich mit ihm aber nicht.

Sie haben auch bereits als Kind mit Yoga begonnen, oder?

Sogar schon im Mutterleib. Meine Eltern haben Yoga praktiziert. Und sie sind auf der Flucht gewesen. Ich kam unterwegs zur Welt – in einer Höhle. Drei Jahre später starb meine Mutter. Ab dem vierten Lebensjahr war ich auf einem Internat. Da haben wir zweimal täglich Yoga gemacht, vormittags und nachmittags. Nach der Schule wurde ich zum Yogameister ernannt.

Was genau ist Yoga? Was bedeutet es für Sie?

Yoga ist eine praktische Lebensform, um glücklich und gesund zu werden und zu bleiben. Ein natürlicher Weg, wie man Körper, Geist und Seele trainieren kann. Yoga lässt uns besser schlafen, vitalisiert aber auch und macht uns belastbarer. Heute hat jeder immer Stress – bei der Arbeit, in der Familie oder mit sich selbst. Mit Yoga können wir uns entstressen und unser Wohlbefinden steigern. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, im hochbetagten Alter nicht immer nur zu jammern, dass man Abschied nehmen muss, sondern über den Übergang zu meditieren. Ich habe gelebt, ich habe gesehen, und es ist ganz natürlich, dass alles dem Werden und Vergehen unterworfen ist. Wenn mein Körper stirbt, gehe ich in das Universum. Und dort werde ich wieder für den Kreislauf vorbereitet. Deshalb ist es eine obligatorische Pflicht für Yoga-Praktiker, die Umwelt gesund zu erhalten. Yoga ist nicht nur Kopfstand. Es geht darum, nicht gleichgültig zu leben.

Als Sie 1964 nach Deutschland kamen, war Yoga noch nicht so populär. Warum hat sich das Ihrer Meinung nach geändert?

Yoga galt damals sogar als anrüchig. Manche Leute haben gedacht, es wäre die Praktik einer Sekte. Allmählich haben sie dann festgestellt: Yoga tut uns gut. Seitdem die Vorurteile abgebaut sind, kommen immer mehr Menschen zum Yoga.

Was zog Sie damals eigentlich nach Deutschland?

Ich wollte als ungelernter Kraftfahrzeug-Handwerker in Verden arbeiten. Mit einem roten Koffer kam ich am Frankfurter Flughafen an und stellte fest, Verden an der Aller ist sehr weit weg. Und ich hatte kein Fahrgeld. Da musste ich gleich Insolvenz anmelden (lacht).

Aber Sie haben noch nach Verden gefunden und anschließend auch an die Universität.

Zwischendurch habe ich noch als Dreher im Flugzeugbau gearbeitet. Und dann habe ich ein paar Studenten kennengelernt. Sie haben mein Interesse für ein Studium geweckt. Aber mit meinem Yogaschulabschluss konnte ich das nicht. Ich musste hier noch Schule nachholen und so die Voraussetzungen schaffen. Ich habe schließlich angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, habe dann gewechselt zur Sozialwissenschaft im engeren Sinne, das heißt mit therapeutischem Schwerpunkt. Klinische Psychologie habe ich auch studiert. Danach arbeitete ich vier Jahre lang in einer Privatklinik. Und ich habe Yoga vom Wohnzimmer an die Universität gebracht. Unter anderem war ich Dozent für interkulturelle Kommunikation an der Fachhochschule Merseburg.

Wie kam es dann zur Gründung Ihrer Hindu-Akademie in Bremen?

Das war 1983, ich wollte mich selbstständig machen und Yogalehrer ausbilden. Das mache ich heute immer noch – Yogalehrer, -übungsleiter und -therapeuten. Und natürlich gibt es in der Hindu-Akademie auch Kurse.

Sie vermitteln vom Lach- bis zum Ashtanga-Yoga viele verschiedene Stile. Was eignet sich für Anfänger besonders gut?

Hatha-Yoga – das ist Körperyoga. Man kann erst einmal ein Gefühl für den eigenen Körper entwickeln, den ganzen Organismus entstressen und dann die anderen Arten ausprobieren. Man muss aber nicht alles machen, ein Stil reicht auch. Wer Yoga lernen möchte, muss keine Angst haben. Jeder kann es üben. Es braucht nicht gleich perfekt zu sein.

Wie gut ist Yoga für Kinder geeignet?

Sehr gut, gerade für hyperaktive Kinder und solche mit Schulstress. Es ist eine gute Sache, wenn sie ihren Körper kennenlernen und sich auf gesundem Weg entwickeln. Kinderyoga bedeutet aber nicht, die Kinder ruhigzustellen, sondern gezielt und altersgerecht die Übungen zu vermitteln, sodass sie mit Spaß trainieren und Übungs- sowie Lernfreude entwickeln.

Sie haben bereits verdeutlicht, dass hinter Yoga ein ganzheitlicher Ansatz für die Gesundheit sowie ein umweltbewusstes Handeln stehen. Die Vereinten Nationen gehen noch einen Schritt weiter.

Ja, sie haben den 21. Juni zum Weltyogatag deklariert. Er wird seit 2015 überall gefeiert und soll helfen, Harmonie und Frieden zu entwickeln. Wer Yoga praktiziert, ist mit sich selbst zufriedener und strahlt das auch aus. Gerade heutzutage ist das so wichtig.

Zur Person

Nepal Lodh ist 1943 in Indien geboren. Nach dem Tod seiner Mutter kam er als Vierjähriger in ein Internat, wo er mit den Lehren von Mahatma Gandhi und Ramakrishma aufwuchs. Seit 1964 ist er in Deutschland. Nach handwerklichen Tätigkeiten studierte er Betriebswirtschaft, Ernährungs- und Sozialwissenschaft sowie Klinische Psychologie. Parallel begann er, an Volkshochschulen Yoga zu unterrichten und Vorträge zu halten. Vier Jahre lang arbeitete er als yogatherapeutischer Berater in einer Privatklinik. Zudem leitete er im Rahmen des Hochschulsports der Universität Bremen Kurse.

Lodh gründete 1983 die Hindu-Akademie in Bremen. In Klattenhof lebt er seit 1985 gemeinsam mit seiner Frau. Seit 1989 fungiert er als erster Vorsitzender der deutsch-indischen Gesellschaft Oldenburg, seit 1993 ist er Präsident der deutsch-indischen Hindugesellschaft in Bremen. Lodh hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht und ist ein gern gesehener Referent. Unter anderem sprach er beim Parlament der Weltreligionen 1999 im südafrikanischem Kapstadt. Dort begegnete er auch Nelson Mandela und dem Dalai Lama.