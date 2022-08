Gewerbepark Hockensberg: Erschließung vor Abschluss

Von: Leif Rullhusen

Endspurt: Die Druckwasserleitung entlang der B213 ist nahezu komplett verlegt. Noch in dieser Woche sollen die Ampeln an der Bundesstraße verschwinden. © Rullhusen, Leif

Hockensberg – Endspurt in Hockensberg: „Die Erschließungen im zukünftigen Gewerbepark Wildeshausen-Nord sind so gut wie abgeschlossen“, berichtet Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner. „Wir sind endlich an dem Punkt, an dem wir schon so lange sein wollten.“ Nach ursprünglichen Plänen sollten die Firmen eigentlich schon im Mai ihre Grundstücke komplett nutzen können.

Zwei Drittel der Fläche seien verkauft, die ersten beiden Grundstücksbesitzer hätten bereits Bauanträge gestellt. „Sobald diese genehmigt sind, können die Unternehmen dort bauen“, erklärt Kläner auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie lange sich das Verfahren hinzieht, könne er nicht sagen. Derzeit lägen die Anträge zur Bearbeitung beim Landkreis.

Große Nachfrage nach verbliebenen Arealen

Insgesamt 18 Gewerbegrundstücke bieten die Gemeinden Dötlingen, Harpstedt und Wildeshausen in ihrem interkommunalen, 30 Hektar großen Gewerbepark an der B213 auf dem Boden der Gemeinde Dötlingen an. Die Nachfrage nach den noch verbliebenen Arealen sei groß, sagt Kläner. „Einige Anfragen liegen der Gemeinde vor. Über sie wird der Verwaltungsausschuss in seiner nächsten Sitzung beraten“, so der Bauamtsleiter. Diese ist für den 25. August angesetzt.

In vier bis sechs Wochen würden auch die Archäologen ihre Grabungsarbeiten auf dem Areal abschließen, berichtet Kläner. Seit Januar ist das Archäologieunternehmen „Denkmal 3D“ aus Vechta dort im Boden auf der Suche nach Spuren aus der Vergangenheit. In etwa acht Meter breiten Streifen trägt ein Bagger das Erdreich Stück für Stück rund 50 Zentimeter tief ab, damit die Archäologen nach Hinweisen suchen können. Gibt es Spuren, forschen sie weiter.

Im Winter sind die Arbeiten abgeschlossen

Grabungsleiter Hilko Poppen ist bei Aussagen über das Ende weniger präzise. „Der Herbst ist realistisch“, sagt Poppen. Im Winter seien die Arbeiten definitiv abgeschlossen, versichert er. Jede genauere Angabe sei reine Spekulation. Eine solch große Fläche zu untersuchen, koste einfach Zeit, weil riesige Mengen Erde bewegt werden müssten. Zudem seien die Bodenarbeiten sehr wetterabhängig. „Im Frühjahr hat uns der Regen zu schaffen gemacht, jetzt ist es die Trockenheit“, erläutert der Grabungsleiter. Bei der Hitze sei der Boden hart wie Beton. „Die Grabungshelfer mussten teilweise mit Spitzhacken arbeiten – wie im Bergbau.“ Bei den Ausgrabungen geht das Archäologieunternehmen nach einem festen Muster vor, das bereits verkaufte Grundstücke nicht grundsätzlich bevorzugt. „Sollte die Gemeinde mit einem solchen Wunsch an uns herantreten, weil die Bauherren dort starten wollen, berücksichtigen wir diesen selbstverständlich“, verdeutlicht Poppen. Das sei auch schon einmal der Fall gewesen. „Auf den Grundstücken, für die bereits Bauanträge gestellt wurden, sind die Untersuchungen abgeschlossen und die Grabungshügel verschwunden. Nachdem die Eigner ihre Genehmigung erhalten haben, können sie sofort anfangen“, bestätigt Kläner.

Mit Bau des dritten Pumpwerkes soll jetzt begonnen werden

Die übrige Erschließung sei bis auf Restarbeiten abgeschlossen, so Kläner. Zwei von drei Pumpwerken sind so gut wie fertig. Mit dem Bau eines dritten an der A1 soll jetzt begonnen werden. Es wird später das Abwasser von dem Gewerbepark unter der Autobahn hindurch ins Klärwerk nach Wildeshausen pumpen. Der Bau der entsprechenden Druckwasserleitung entlang der B 213 ist ebenfalls so gut wie abgeschlossen. „Der letzte Abschnitt wird gerade verlegt“, erklärt Kläner. Danach würden auch die Baustellenampeln und die Geschwindigkeitsbegrenzungen an der Bundesstraße verschwinden.

Hilko Poppen will die Grabungsarbeiten im Herbst abschließen. © Rullhusen, Leif