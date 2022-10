Gewerbegebiet Hockensberg: Erschließung vor dem Abschluss

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die Baggerarbeiten der Archäologiefirma „Denkmal 3D“ sind nahezu beendet. © Rullhusen, Leif

Ende Oktober sollen die Erschließungsarbeiten für den Gewerbepark Wildeshausen-Nord in Hockensberg komplett abgeschlossen sein. Die ersten Bauherren könnten schon jetzt starten.

Hockensberg – Die Grabungsarbeiten sind nahezu beendet, die Druckrohrleitung entlang der B 213 liegt und das Pumpwerk an der Autobahn ist ebenfalls so gut wie fertig: „Voraussichtlich Ende dieses Monats sind die Erschließungsarbeiten für den Gewerbepark Wildeshausen-Nord in Hockensberg komplett abgeschlossen“, berichtet Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner.

Unabhängig davon könnten die Eigentümer der verkauften Grundstücke schon jetzt mit der Bebauung beginnen. Zwei Unternehmen hätten bereits eine Baugenehmigung. „Diese Firmen wollen wahrscheinlich in dieser oder der kommenden Woche starten“, erklärt Kläner.

Die Hälfte der Fläche ist vertraglich verkauft

Insgesamt sei die Hälfte der 30 Hektar großen Fläche vertraglich verkauft. Bei einigen weiteren Grundstücken fehlen nur noch die Unterschriften unter den Verträgen. Zusagen für eine Ansiedlung haben bislang unter anderem die Firmen „Hanseatischer Drahthandel“ aus Wildeshausen, „Vossmann Logistik“ aus Prinzhöfte, „Grashorn & Co.“ aus Wildeshausen, „Der grüne Daumen“ aus Dötlingen, „Funke Haustechnik“ aus Twistringen, „CST Erdenergie“ aus Dötlingen sowie „Diakonie Himmelsthür“ aus Wildeshausen gegeben.

Keine Abstellfläche für Autos

Zudem gingen bei der Verwaltung regelmäßig weitere Kaufanfragen ein. „Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage“, sagt der Bauamtsleiter. Aufgrund des großen Interesses könnten die drei an dem interkommunalen Gewerbepark beteiligten Partnerkommunen Dötlingen, Harpstedt und Wildeshausen die passenden Bewerber auswählen. „Wir legen Wert darauf, dass in dem Gebiet viele Arbeitsplätze entstehen“, verdeutlicht Kläner. Eine Abstellfläche für Fahrzeuge solle vermieden werden.

Grabungsarbeiten: Spuren eisenzeitlicher Siedlungen gefunden

Mit einem Ende der seit Beginn des Jahres andauernden Grabungsarbeiten des Archäologieunternehmens „Denkmal 3D“ aus Vechta rechnet Kläner in den kommenden zwei Wochen. Seit knapp zehn Monaten legen die Archäologen Spuren eisenzeitlicher Siedlungsformen auf dem Areal frei. Mehrfach hattte sich dieser Termin in der vergangenen Zeit nach hinten verschoben. Zu Beginn des kommenden Jahres sollen schließlich die Ergebnisse im Rahmen eines umfassenden Berichtes der aufwendigen Grabungsarbeiten vorliegen.

Letztes Pumpwerk vor Fertigstellung

Das letzte von drei Pumpwerken neben der A1 soll in den nächsten zwei Wochen fertiggestellt werden. Es wird später das Abwasser von dem Gewerbepark unter der Autobahn hindurch ins Klärwerk nach Wildeshausen pumpen. „Dann verschwindet die Ampelanlage an der Bundesstraße auch endgültig“, so der Bauamtsleiter. An der inzwischen fertiggestellten entsprechenden Druckrohrleitung von Hockensberg ins Klärwerk nach Wildeshausen fehle nur noch die abschließende Abnahme.