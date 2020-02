Geselliger Spaziergang durch den Stühe

Teilnehmer erfahren Wissenswertes auf plattdeutscher Sprache

+ Bei der Führung durch den Stühe: Klaus Vogt, Gerold Schnier, Thomas Bauermeister, Monika und Harald Meyer, Sabine Daude und Jens Würdemann mit Hund „Odin“. Foto: tbü

Immer – „Vor 1 000 Jahren wurde hier überall Platt gesprochen – auch in den Städten. Insbesondere in allen Hansestädten war Platt sehr verbreitet. Mit der Übersetzung der Bibel setzte sich Hochdeutsch immer weiter durch. Durch Fritz Reuter erlebte die niederdeutsche Sprache im 19. Jahrhundert dann wieder mehr Anerkennung“, eröffnete Gerold Schnier am Sonnabend einen geselligen Spaziergang durch den Stühe.