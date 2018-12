Gemütlicher Weihnachtsmarkt lädt zum Verweilen ein

Nikolaus kommt nach Neerstedt

+ Eigentlich heißt es ja Gedicht gegen Geschenk, aber der Nikolaus drückte gerne ein Auge zu.

Neerstedt - Von Ove Bornholt. Der Duft von Glühwein und Rauch aus dem Feuerkorb zogen über den Hof der Grund- und der Sprachheilschule Neerstedt, aber die meisten Besucher des Weihnachtsmarkts am Sonntag waren auf dem Weg nach drinnen, in die Aula. Dort war nämlich gerade der Nikolaus eingetroffen – und viele Kinder waren scharf auf das, was er in seinem Sack mitgebracht hatte.