Überraschung bei Beförderung des Dötlinger Gemeindebrandmeisters gelungen

Bei den Ehrungen: Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Reiner Schröder (von links), Bürgermeisterin Antje Oltmanns, Torsten Fischer, Klaus-Friedrich Bahlke, Jörg Mittelstädt, Gemeindebrandmeister Heiner Ulrich und der Vorsitzende des Ausschusses für Brandschutz, Thore Güldner. © wz

Bei der Jahreshauptversammlung der Dötlinger Ortsfeuerwehr kam es kurz vor Schluss zu einer Überraschung: Gemeindebrandmeister Heiner Ulrich wurde befördert.

Dötlingen – Eine gelungene Überraschung: Bürgermeisterin Antje Oltmanns hat Gemeindebrandmeister Heiner Ulrich am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Ortswehr Dötlingen im Feuerwehrhaus zum Ersten Hauptbrandmeister befördert. „Ich freue mich, dass wir nun fast am Ende der Versammlung noch zu dieser besonderen Ehrung kommen, von der die Person nichts weiß“, sagte die Verwaltungschefin. Gemeinsam hatten die Ortsbrandmeister der drei Wehren der Gemeinde im Vorfeld vorgeschlagen, Ulrich zum Ersten Hauptbrandmeister zu ernennen. „Dem komme ich gerne nach. Zumal es auch das Ende der Karriereleiter ist. Du hast es verdient, diese Beförderung zu erfahren. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass du uns mit viel Engagement und Tatendrang weiter erhalten bleibst.“ Ulrichs überraschter Kommentar: „Damit habe ich nicht gerechnet.“

Schon seit dem 10. Juli 1983 ist Heiner Ulrich in der Dötlinger Wehr aktiv. 2005 wurde er Brandmeister, 2009 Oberbrandmeister und auf den Tag genau vor sechs Jahren Hauptbrandmeister. Außerdem erhielt der langjährige Gemeindebrandmeister einige Ehrungen. So zum Beispiel die Medaille „Hochwasser 2002“ und das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre Dienst. Ulrich nahm einige Funktionen wahr. Vom 30. Mai 1998 bis 31. August 2004 war er stellvertretender Ortsbrandmeister, von 2004 bis 2010 dann Ortsbrandmeister. Ähnlich lief es auf übergeordneter Ebene: von 2010 bis 2013 war er stellvertretender Gemeindebrandmeister, dann Gemeindebrandmeister. Das Amt bekleidet er nach einer Wiederwahl noch immer.

Weitere Ehrungen und Beförderungen

Aber es gab an diesem Abend noch weitere Beförderungen und auch Ehrungen. So erhielt Oberbrandmeister Jörg Mittelstädt das Feuerwehrabzeichen für 40-jährige Verdienste. Schon am 31. Dezember 2019 war Klaus-Friedrich Bahlke in die Altersabteilung gewechselt. Auch dafür gab es eine Urkunde. Eine weitere folgte vom Oldenburgischen Feuerwehrverband zusammen mit der Ehrennadel in Silber für seine Verdienste. Ernannt wurden Paulina Ullerich zur Oberfeuerwehrfrau und Dirk Dirksen zum Ersten Hauptfeuerwehrmann.

Zu den Wahlen: Atemschutzgerätewart Maik Cording, dessen Stellvertreter Daniel Gildehaus, der stellvertretende Gerätewart Marvin Leutloff, Funk-Technikwart Steve Hannes, Zeugwartin Janine Grünhage und Pressewart Henning Müntinga wurden vom Ortskommando vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Für ein Jahr bestimmt wurden die Gruppenführer Bernhard Schmoger (Gruppe 1), Stefan Castens (2), Sascha Henning (3), Michael Castens (4) und Andree Suhr (5). Danach wird es eine Umstellung von fünf auf drei Gruppen gegeben.

Funktionsträger: Steve Hannes (von links), Daniel Gildehaus, Janine Grünhage, Maik Cording, Henning Müntinga, Marvin Leutloff, Sascha Henning, Bernhard Schmoger und Stefan Castens. © WZ

Eingangs hatte Ortsbrandmeister Torsten Fischer die Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus als gute Wahl für die Jahreshauptversammlung bezeichnet. In seinem Bericht zum Mitgliederstand vermeldete er 50 Aktive und zwölf Kameraden in der Altersabteilung. Als besonders erfreulich bezeichnete er den „Anwärter-Tisch“. Daran hatten gleich fünf künftige Feuerwehrmänner Platz genommen. Von elf Aktiven erhöhte sich der Mitgliederstand in der Kinderfeuerwehr gleich um 28 Mädchen und Jungen, sodass nun 39 Kinder in der Nachwuchswehr sind. „Und es sollen in diesem Jahr schon zwei Neue eingetreten sein“, so Fischer.

74 Einsätze: Meistens Hilfeleistung

Zu sieben Brandeinsätzen, vier Verkehrsunfällen, elf Fehlalarmen und 52 Hilfeleistungen rückte die Ortswehr im Jahr 2022 aus: insgesamt 74 Einsätze mit 702 Dienststunden (2021: 585,5 Stunden, 2020: 842,5). Insgesamt wurden 4 489,5 Stunden dokumentiert. 2019, vor Corona, waren es 6 836 Dienststunden gewesen, so der Ortsbrandmeister.

Ferner berichtete Fischer vom Feuerwehr-Bedarfsplan, der fast fertiggestellt sei, und dessen Ergebnis im Frühjahr auch von der Verwaltung erwartet werde, wie die Bürgermeisterin ergänzte. „Wir möchten uns bei der Gemeinde bedanken, denn im Jahr 2022 hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Es gibt keine Wartezeiten“, so Fischer. Der Ortsbrandmeister forderte aber angesichts vieler schlecht gewarteter Brandmelde-Anlagen und elf Alarmierungen, die Gebühr von zurzeit 50 Euro zu überprüfen. Auch hier versprach Oltmanns Abhilfe und dankte zugleich für den Einsatz der Ortswehr. Dem schloss sich der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Brandschutz, Thore Güldner (SPD), an.

Laut Gemeindebrandmeister Ulrich hatten die drei Ortswehren zum 1. Januar 2023 insgesamt 154 aktive Feuerwehrmitglieder (Vorjahr 151), 40 (41) in der Altersabteilung, 20 (18) in der Jugendfeuerwehr und, wie erwähnt, 39 in der Kinderfeuerwehr. Insgesamt seien das 253 gegenüber 230 Mitgliedern im Vorjahr. 61 (52) Atemschutzgeräteträger seien in diesem Jahr einsatztauglich. Er berichtete von insgesamt 128 Einsätzen, davon zwölf Feuer gegenüber 99 Hilfeleistungen.