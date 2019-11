Gewerbegebiet „Wildeshausen-Nord“:  „Gemeinde konterkariert Kreistagsbeschluss“

Hockensberg - Mächtig verärgert zeigten sich am Samstagvormittag Anwohner und Mitglieder des Heimatvereins Hockensberg. Warum? Wegen der Änderung des Bebauungsplans zum Gewerbegebiet „Wildeshausen-Nord“, das über die Kreisstraße 237 erschlossen werden soll.

Der Nabu Wildeshausen-Dötlingen hatte zu der Informationsveranstaltung an der Kreuzung „Am Brakland“/Rahmannsweg eingeladen. Zunächst bekamen die alten Rotbuchen neue gestrickte „schützende Arme“ umgelegt.

Nabu-Sprecherin Marianne Bernhard-Beeskow erläuterte die dahinterstehende Symbolik: Der Bestand der Bäume sei trotz positiven Kreistagsbeschlusses weiterhin gefährdet. „Aus unserer Sicht gab es bei der Variante 6a einen groben Planungsfehler, der die dritte Änderung des Bebauungsplanes notwendig machte“, so Bernhard-Beeskow. Die erforderlichen Sichtdreiecke hätten eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig werden lassen. „Man hätte zuerst mit der Planung der Sichtdreiecke beginnen müssen. Dann hätte der Trassenverlauf erarbeitet werden können“, argumentierte die Umweltschützerin.

Auch die Anwohner sehen die Planer in der Verantwortung. „Warum plant man erst am Reißbrett und passt die Umgebung anschließend an? Die Planungen haben sich doch nach den natürlichen Gegebenheiten zu richten. Offensichtlich sind die Planer nie vor Ort gewesen“, mutmaßte in ruhigem Ton, aber durchaus bestimmt in der Sache Anwohner Bernd Voß.

Nun sollen zusätzlich drei Buchen und drei Kastanien weichen, obwohl deren Bedeutung unter naturschutzfachlichen Aspekten sowie als „wertvolles, landschaftsprägendes Kulturgut“ unter anderem vom Niedersächsischen Heimatbund hervorgehoben wird. Das sah auch der Kreistag so, als er die weitestgehende Erhaltung der Baumreihen beschloss. „Die Planer und die Gemeinde Dötlingen konterkarieren diesen Beschluss“, kritisierte der Vorsitzende des Heimatvereins Hockensberg, Marcus Martens, und kündigte Widerstand an. „Sobald der Bebauungsplan ausliegt, werden wir alle rechtlichen Mittel ausschöpfen.“

Die Bürger fühlen sich nicht mitgenommen und sehen sich durch die Planung hintergangen. „Schützenswerte Kastanien und geschützte Pflanzen sind im Plan überhaupt nicht verzeichnet“, beklagte Bernhard-Beeskow. „Solche Planungen passen nicht mehr in die Zeit. Baumschutz ist Klimaschutz“, bekräftigte sie. „Delmenhorst ist in diesen Belangen weiter. Dort wird die Versiegelung von Flächen nur noch genehmigt, wenn gleichzeitig andere Flächen in entsprechender Flächengröße entsiegelt werden“, ergänzte Martens.

Die Aktivisten boten auch denkbare Lösungen an. „Wenn man den Einmündungsbereich nur um fünf Meter verlegt, könnten die Bäume gerettet werden. Dafür müssten nur 102 Quadratmeter Gewerbefläche geopfert werden“, schlug Bernhard-Beeskow vor. Ebenso zur Sprache kam als mögliche weitere Maßnahme eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde zur Sprache. Dann reichten die Sichtdreiecke ohne weitere Baumfällung aus. Zudem ließe sich so eine andere Gefahr bannen: An der Einmündung „Brakland“ sollen nach dem Willen der Planer Radfahrer und Fußgänger die Straße ohne jegliche Querungshilfe überqueren. „Zählen Menschenleben nichts?“, fragten sich die Teilnehmer. Ein Tempolimit brächte nach ihrer Ansicht auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit.

Abschließend gingen alle gemeinsam zur Friedenseiche, wo für die Gruppe eine Stärkung bereitstand.