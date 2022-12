Gemeinde Dötlingen scheitert mit Steuererhöhung

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Zwei Vorschläge aus dem Neerstedter Rathaus konnten sich in der Sitzung des Gemeinderates nicht durchsetzen. © Rullhusen, Leif

Die Abwasserentsorgung wird teurer. Die Benutzung des Gemeindemobils auch. Die Grundsteuer wird dagegen nicht erhöht.

Dötlingen – Für die Benutzung des Gemeindemobils und die Entsorgung ihres Abwassers müssen die Dötlinger zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Eine Erhöhung der Grundsteuer bleibt ihnen dagegen erspart. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung im Dötlinger Hof.

Erhöhung der Grundsteuer gescheitert

Damit verwarf das Gremium gleich zwei Beschlussvorschläge der Gemeindeverwaltung. Die hatte eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 365 auf 390 geplant, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Geschlossen stimmte die Politik dagegen. Bei dem derzeitigen Hebesatz würden der Gemeinde Einnahmen bei der Kreisumlage angerechnet, die sie nicht erziele, warb Bürgermeisterin Antje Oltmanns zuvor vergeblich für die Anhebung. Eine Erhöhung würde zudem 59 000 Euro an Mehreinnahmen in die klamme Gemeindekasse spülen. „Das sind pro Grundstück und Jahr für die Einwohner nur 21,64 Euro“, erklärte die Verwaltungschefin. Angesichts der in allen Bereichen gestiegenen Kosten könne schon dieser Betrag für eine Familie der kleine Tropfen zu viel sein, entgegnete die Grüne Gabriele Roggenthien. „Es stehen jede Menge andere Erhöhungen für die Bürger an“, ergänzte Sabine Schütte (FDP). Das sahen Ditte Höfel (CDU) und Elke Lorenz (SPD) ebenso.

Verwaltungsvorschlag einstimmig verworfen

Auch bei der Anhebung des Kilometersatzes für das Gemeindemobil konnte sich die Gemeinde nicht durchsetzen. Wiederum einstimmig verwarfen die Ratsfrauen und -herren den Verwaltungsvorschlag. Statt einer Erhöhungen von 15 auf 35 Cent votierte die Politik für eine Aufstockung auf lediglich 25 Cent. „Dieser Preis wäre genau kostendeckend. Mehr wollen wir nicht nehmen“, erklärte beispielsweise der Sozialdemokrat Rudi Zingler. Das sei er so nicht, widersprach Oltmanns. „Das wäre er bei dem von der Verwaltung ausgerechneten Betrag.“ Hintergrund der geplanten Anhebung für die Nutzung des Kleinbusses ist eine Gesetzesänderung. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, würden nun auch Kommunen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, erläuterte Kämmerin Katrin Albertus-Hirschfeld dem Gremium. Dementsprechend wird auf die Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindemobils nun Mehrwertsteuer fällig. Während die Verwaltung bei der Festlegung des neuen Kilometersatzes den damit verbunden zusätzlichen Verwaltungsaufwand einpreiste, stimmte die Politik nun für eine ausschließliche Erhöhung um den Steueranteil.

Personal- und Stromkosten gestiegen

Mehrheitlich beschlossen wurde dagegen die Gebührenanhebung für die Abwasserbeseitigung von 3,07 Euro auf 3,52 Kubikmeter. Ebenfalls steigen die Gebühren für die Entsorgung aus abflusslosen Sammelgruben sowie Kleinkläranlagen. Ursache seien insbesondere gestiegene Personal- sowie Stromkosten, erklärte Oltmanns. Und diese müssten an die Verursacher weitergegeben werden. „Die Kostendeckung ist vorgeschrieben. Ein anderer Beschluss wäre nicht rechtens“, machte sie klar. Dennoch votierten die beiden Liberalen Sabine Schütte und Ulrike Boyens dagegen. Auch Roggenthien hob ihre Hand für die neuen Gebühren „nur zähneknirschend“. Sie habe sich angesichts einer Anhebung im vergangenen Jahr ebenfalls schwergetan, sagte Höfel. Schütte stimmte dagegen, weil sie den neuen Gewerbepark Hockensberg für die gestiegenen Kosten verantwortlich macht. Und das könne nicht den Einwohnern aufgebürdet werden.