Gemeinde Dötlingen beendet Zusammenarbeit mit „mischMIT!“

Fünf Jahre in der Gemeinde Dötlingen aktiv: Thorben Kienert (l.) freut sich gemeinsam mit Frank Bartsch (r.), dass sie Oliver Stasch als Ehrenamtlichen für den TV Neerstedt gewinnen können. Archiv © Rullhusen, Leif

Um Geld zu sparen, kündigt die Gemeinde Dötlingen nach fünf Jahren ihre Kooperation mit der Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“.

Neerstedt/Wildeshausen – Die Gemeinde Dötlingen kündigt die Zusammenarbeit mit der Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“. Den entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung empfahl der Ausschuss für Gesellschaft und Kultur in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Verwaltungsausschuss. Gegen die Stimmen der Sozialdemokraten votierte das Gremium mehrheitlich für die von der Verwaltung vorgeschlagene Beendigung der Kooperation. Die Gemeinde wird in diesem Zuge die finanzielle Unterstützung für den Verein in Höhe von 3000 Euro jährlich zum Ende dieses Jahres einstellen.

Zu wenige Ehrenamtliche und Kooperationspartner

„Der finanzielle Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den erfolgreichen Vermittlungen“, begründete Bürgermeisterin Antje Oltmanns den Schritt, der aufgrund der angespannten Haushaltslage unvermeidlich sei. Über einen Zeitraum von fünf Jahren seien lediglich 55 Ehrenamtliche sowie 20 Kooperationspartner gewonnen worden. „Wir müssen auf unsere Finanzen gucken und können uns nicht mehr leisten, ,mischMIT!‘ zu unterstützen“, erklärte Oltmanns. Insgesamt habe sich die Gemeinde an der Freiwilligenagentur mit einer Summe von knapp 11 000 Euro beteiligt. Schon vor zwei Jahren sei kontrovers über die Zusammenarbeit diskutiert worden. „Wir müssen jetzt anfangen zu streichen. Wenn wir nicht hier beginnen, wo dann?“, fragte die Verwaltungschefin. Sie vermutet zudem, dass inzwischen sämtliche Personen gewonnen werden konnten, die ehrenamtlich arbeiten wollen. Mit anderen Worten: Die Gemeinde benötigt die Dienste von „mischMIT!“ nicht mehr.

Nur SPD stimmt gegen das Ende der Kooperation

Die Christdemokraten, Liberalen und auch die Grünen sahen das ebenso und stimmten für eine Beendigung der Zusammenarbeit. Lediglich die SPD votierte gegen den Verwaltungsvorschlag. Sozialdemokrat Stefan Runde schlug vor, die Zusammenarbeit zunächst um ein Jahr zu verlängern und danach erneut auf den Prüfstand zu stellen. Aufgrund der zurückliegenden beiden Pandemie-Jahre hält er die von Oltmanns genannten Zahlen für wenig aussagekräftig. Insa Huck (SPD) bezeichnete die Streichung als „ganz dramatisch“. Es gebe zukünftig einen steigenden Bedarf an Ehrenamtlichen, ist die Ausschussvorsitzende überzeugt. Sie bezeichnete die Zahl an gewonnenen Freiwilligen angesichts der Pandemie als „gar nicht schlecht“. Pro gewonnener ehrenamtlicher Person ergebe sich rechnerisch lediglich ein Aufwand von etwa 200 Euro.

Finanzielle Belastung ist nicht das einzige Argument

Fünf Jahre unterstützte Dötlingen die Freiwilligenagentur, zunächst mit 1500 Euro im Jahr, dann mit 3000 Euro. Die finanzielle Belastung war allerdings nicht das einzige Argument für das Aus der Zusammenarbeit. Weitere Kommunen im Landkreis hätten sie ebenfalls beendet. Hinzu komme, dass eine umfangreiche ehrenamtliche Unterstützung und Vermittlung von Ehrenamtlichen in der Gemeinde zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit dem Verein „We helpt di“ bestehe.

„mischMIT!“-Leiter Thorben Kienert: Kooperation ist enorm wichtig

Noch Ende August berichtete „mischMIT!“-Leiter Thorben Kienert im Rahmen der Vorstellung eines neuen ehrenamtlichen Helfers für den TV Neerstedt, dass sich die Zusammenarbeit der Freiwilligenagentur mit der Gemeinde Dötlingen sehr positiv entwickelt habe. „Für uns ist die Kooperation enorm wichtig“, erklärte der zweite Vorsitzende des Vereins, Frank Bartsch, damals. Es sei einerseits schwierig, Menschen für ein Ehrenamt zu motivieren. Andererseits wüssten viele auch gar nicht, welche Möglichkeiten es in einem Sportverein überhaupt gebe.