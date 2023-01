Gemeinde Dötlingen an der Leistungsgrenze

Von: Leif Rullhusen

Im „Roten Haus“ hat die Gemeinde drei Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge angemietet. © Rullhusen, Leif

Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen hätte die Gemeinde Dötlingen im zurückliegenden Jahr die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen wohl nicht bewältigen können.

Neerstedt – Es gleicht einer Sisyphosarbeit: Immer wenn die Gemeinde Dötlingen neuen Wohnraum organisiert hat, kommen weitere Menschen auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung an. Im vergangenen Jahr hat die Kommune 96 Vertriebe und Flüchtlinge aufgenommen. Der Großteil von ihnen – 73 Personen – kommt aus der Ukraine, die übrigen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Sudan. Aufgrund der aktuellen Zuweisungsquote rechnet die Verwaltung allein bis Ende März mit 64 weiteren Menschen.

Zwölf Unterkünfte angemietet und eingerichtet

„Wir sind Tag für Tag dabei, neue Unterkünfte für Flüchtlinge einzurichten“, berichtet Bürgermeisterin Antje Oltmanns im Rahmen ihres Jahresrück- beziehungsweise Ausblicks. Neben den acht vorhandenen Asylunterkünften seien im zurückliegenden Jahr zwölf weitere angemietet und zum Teil komplett eingerichtet worden. „Außerdem wurden ukrainische Flüchtlinge in privaten Wohnungen aufgenommen“, erklärt die Verwaltungschefin. Geplant sei, diesen Menschen auch weiterhin nach Möglichkeit privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Wer welchen hat, kann sich gerne bei uns melden“, bittet die Bürgermeisterin die Einwohner um Unterstützung.

Sozialamtspersonal an Belastungsgrenze

Die hohen Flüchtlingszahlen hätten das Sozialamt vor große Herausforderungen gestellt. „Trotz dreimaligem Stelleninhaberwechsel der Migrationsarbeit in der Diakonie, personellem Ausfall in den Sachgebieten Soziales und Standesamt sowie vielen gesetzlichen Veränderungen in der Sachbearbeitung wurde die Situation vor Ort hervorragend gemeistert“, lobt Oltmanns. Dabei geriet das Personal im Neerstedter Rathaus allerdings durchaus an seine Belastungsgrenzen. „Wir sind mittlerweile völlig überfordert. Die Mitarbeiter im Sozialamt sitzen mit Tränen im Büro“, schilderte Uwe Kläner, Leiter der Fachbereiche Bau und Soziales, unlängst bei der Versammlung der Bezirksvorsteher. Insbesondere kleinere kommunale Verwaltungen könnten diesen zusätzlichen Aufwand nur schwer kompensieren, sagt Oltmanns.

Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer

Bewältigt werden konnte die Aufgabe nur dank der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, die die Flüchtlinge in den Bereichen Integration, private Belange und Behördenangelegenheiten betreuen. Dazu war im vergangenen Jahr ein Ehrenamtspool ins Leben gerufen worden, an dem sich rund 20 Einwohner beteiligen. „Es ist so viel zu tun, dass die Kollegen im Rathaus das nicht hätten leisten können“, betont die Bürgermeisterin. Trotz dieser Unterstützung sei beinahe täglich spürbar, dass in der Verwaltung deutlich mehr Arbeit anfalle.