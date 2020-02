Wie geht es mit den Landärzten weiter?

In der Geest-Apotheke von Margret Müller diskutierten die Christdemokraten Beate Wilke, Dietz Wiechers, Anne-Marie Glowienka, Sascha Henning, Gernot Kuhlmann und Anke Spille (v.l.) über einen eventuellen Ärztemangel in der Gemeinde Dötlingen sowie über den vorherrschenden Medikamentenengpass. Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Wie geht es mit der Landarztpraxis an der Heuberge in Neerstedt weiter? Und geht es überhaupt weiter? Diese Fragen beschäftigen seit ein paar Wochen nicht nur die Patienten, sondern auch die Politik. „Es muss möglichst schnell eine klare Lösung gefunden und auch darüber informiert werden“, sagte die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Beate Wilke angesichts eines drohenden Ärztemangels in der Kommune. Über das Thema diskutierten die Christdemokraten am Montagabend während eines Treffens in der Neerstedter Apotheke ebenso wie über den derzeitigen Medikamentenengpass.

In der Gemeinde Dötlingen gibt es bekanntlich nur eine allgemeinmedizinische Praxis. Dr. Manfred Schwarz hatte sie 1984 übernommen, Dr. Ansgar Schmidek war 2013 eingestiegen. Nach anfänglich guter Zusammenarbeit und der erfolgreichen Eröffnung einer Zweigstelle im Jahr 2018 in Wildeshausen ist das Verhältnis inzwischen gestört. Eine gemeinsame Fortführung der Praxis scheint für beide Ärzte ausgeschlossen. Wie Dr. Schwarz am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, habe zunächst sein Kollege zum 30. Juni gekündigt und anschließend er selbst. In der Folge hätten sie auch die Arbeitsverhältnisse der Praxismitarbeiter zum 30. Juni aufheben müssen, um Kündigungsfristen zu wahren.

„Vertragsgemäß sind sowohl Dr. Schmidek als auch ich verpflichtet, nach einem jeweiligen Nachfolger zu suchen“, informierte der 68-jährige Schwarz. „Finden wir keinen, wird liquidiert.“ Die Bemühungen, interessierte Ärzte nach Neerstedt zu holen, liefen aber, und noch habe er berechtigte Hoffnungen, so Schwarz. Er könne sich zudem vorstellen, innerhalb eines medizinischen Versorgungszentrums als Angestellter halbtags weiterzuarbeiten. Was er explizit ausschließt, ist die alleinige Fortführung der Praxis.

Der derzeitige „Schwebezustand“ bereitet den Christdemokraten allerdings Sorgen. „Die Lage scheint verzwickt. Die Gerüchteküche brodelt, und es gehen Befürchtungen um, dass es in der Gemeinde bald keine Arztpraxis mehr gibt“, beschrieben sie am Montagabend die aktuelle Situation. Immer wieder würden sie von Einwohnern angesprochen und gefragt, wie es weitergeht. Eine Antwort könnten sie derzeit nicht geben. „Selbstverständlich sorgen wir uns um die Infrastruktur und darüber, dass uns die Arztstellen eventuell abhanden kommen“, erklärte Gernot Kuhlmann das Interesse der Politik am Thema.

Lieferengpässe bei Medikamenten

Die Versorgung der Patienten müsse sichergestellt sein. Natürlich könnten die Bürger unter anderem nach Wildeshausen fahren, dort seien viele Arztpraxen aber voll. „Schade wäre zudem, wenn uns das präventive Angebot verloren geht“, ergänzte Anke Spille mit Blick auf die an die Praxis angegliederte Versorgungsassistentin – eine Art Gemeindeschwester, die vorbeugende Hausbesuche vor allem bei älteren Menschen übernimmt, um Probleme frühzeitig zu erkennen und Hilfen zu organisieren. „Wir hoffen, dass sich schnell eine Lösung findet“, betonten die CDU-Mitglieder.

Dem konnte Apothekerin Margret Müller nur zustimmen: „Neerstedt ist ein lebendiger Ort. Wir brauchen hier definitiv einen Arzt.“ Müller informierte die Christdemokraten am Montag insbesondere über den Medikamentenengpass und seine Ursachen. „Begonnen hat es vor fünf bis sechs Jahren, aber jetzt ist es eklatant, weil es für bestimmte Medikamente einfach keine wirkstoffgleichen Alternativen gibt“, erklärte sie am Beispiel von Venlafaxin, einem Arzneistoff zur Behandlung von Depressionen.

Hauptgrund für die Lieferengpässe sei, dass viele Wirkstoffe aus Kostengründen im Ausland, vornehmlich Asien, produziert werden – und das von nur wenigen Unternehmen. Falle eine Produktion aus, habe dies Auswirkungen auf den weltweiten Markt und die Lieferfähigkeit. Ein weiteres Problem in Deutschland seien die Rabattverträge. Die Krankenkassen schreiben Wirkstoffe aus und vergeben den Zuschlag an den günstigsten Hersteller. Andere stiegen dann häufig aus der Produktion aus. Die Vergabe an mehrere Unternehmen sowie die Verlagerung der Produktion in den europäischen Raum gehörten zu den möglichen Lösungen.

Als Patient sollte man, wie die Noweda-Apothekergenossenschaft rät, Lieferengpässe der Krankenkasse melden und die Politiker vor Ort über die Missstände informieren. „Wir geben es an die Abgeordneten weiter“, versicherten die Dötlinger Christdemokraten.