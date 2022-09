Tempolimits abgelehnt – Ausschuss ist irritiert

Von: Gero Franitza

Bisher gibt es im Bereich Hockensberg kein Tempolimit. Die Streckenführung dort ist noch neu. © Franitza

Dötlingen – Da hatten die Grünen und die CDU in der Gemeinde Dötlingen im Kern die gleichen Anliegen: Mehr Verkehrssicherheit durch Tempolimits (wir berichteten). Während die Grünen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Iserloyer Straße im Bereich des neuen Gewerbegebietes Hockensberg forderten (Tempo 70 von der Wildeshauser Straße in Aschenstedt bis zur Straße „Brakland“ in Hockensberg sowie Tempo 50 von dort bis zur Bundesstraße), plädierten die Christdemokraten für eine Verringerung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Müllumschlagstation bei Neerstedt (Tempo 70 im Zuge der Kirchhatter Straße und zusätzliche Leitplanken).

Allerdings habe der Landkreis beide Anträge nach einer Prüfung abgelehnt, wie Bürgermeisterin Antja Oltmanns während der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie am Donnerstagabend im Rathaus bekannt gab. Und das aus gleichlautenden Gründen: So habe die Straßenverkehrsbehörde die Situationen zusammen mit der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr überprüft. In beiden Fällen, so die Antwort an die Gemeinde, dürften Geschwindigkeitsbegrenzungen nur erfolgen, wenn dies „aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist“ oder wenn „aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt“. Dies sei nicht der Fall. Eine Auswertung des Unfallgeschehens habe ergeben, dass die benannten Streckenabschnitte „unauffällig“ seien. Weitere Erkenntnisse über besondere Gefahrenlage lägen ebenfalls nicht vor, hieß es in der Begründung. Leitplanken, wie von der CDU gefordert, werden nur im Zuge von Neubau- und Umbaumaßnahmen – nicht aber bei einer Sanierung – installiert. Es gebe keine Gründe für eine „anlassbezogene Nachrüstung“, trug Oltmanns vor.

„Nicht aus der Luft gegriffen“

Beide Entscheide stießen auf das Unverständnis der Ausschussmitglieder. Solche Antworten bekomme man beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen immer wieder, monierte Rudi Zingler (SPD). „Muss denn erst ein Kind in den Brunnen fallen, bevor etwas passiert?“, fragte er. An der Müllumschlagstation bestehe „wirklich ein Gefahrenpotenzial“, kritisierte er. Jörg Lüschen (CDU) pflichtete ihm bei, er könne diese Aussagen „gar nicht nachvollziehen“. Diese Argumente seien ja nicht aus der Luft gegriffen, sagt die Ausschussvorsitzende Beate Wilke (CDU). Es sei schade, dass die Behörde dies nicht so sehe. Sie fragte, ob es noch die Möglichkeit eines Widerspruches gebe.

Gabriele Roggenthien (Grüne) wies darauf hin, dass sich die Situation in Hockensberg durch die neue Verkehrsführung ja erst geändert habe. Daher könne es da dort auch noch nicht zu Unfällen gekommen sein. Aber: „Wer da mit 100 langkachelt, den haut es aus der Bahn“, verdeutlichte sie die Situation. „Nach welchen Kriterien wird das eigentlich entschieden?“, wollte sie wissen. Die Gemeinde sollte prüfen, inwieweit die Bescheide des Kreises anfechtbar seien. Das sei so leicht nicht möglich, entgegneten die Bürgermeisterin und Bauamtsleiter Uwe Kläner. Die zuständigen Stellen hätten die beiden Orte eingehend geprüft, auf diesem Wege lasse sich nichts erreichen. Wenn die Parteien etwas bewegen wollten, so Kläner, sollten sie sich gegebenenfalls an die drei Dötlinger Kreistagsabgeordneten wenden und versuchen, auf dieser Ebene etwas zu forcieren.