Zweitägige Ferienpassaktion „Bogenbau“ in Dötlingen kommt gut an

Mit acht Kindern war die Ferienpassaktion „Bogenbau“ ausgebucht. Die sieben Jungen und ein Mädchen fertigten am Donnerstag zunächst den Bogenrücken. Am Freitag ging es an den Feinschliff und die Personalisierung der Werke.

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Für einen Moment herrscht Stille rund um das Dötlinger Jugendhaus. Die „Bogenwerkstatt“ unterm Carport wirkt verlassen. Überall auf den Tischen liegen Sägen, Feilen und Schmirgelpapier. Die halb fertigen Bogenrücken lehnen an der Wand, doch Ferienpassteilnehmer sind nirgendwo zu entdecken.

„Hallo?“ Volker Wessels schaut aus dem Jugendhaus. „Die Kinder suchen gerade den Monsterfisch, der bei der Kirche im Teich schwimmen soll“, erklärt er und nutzt die Ruhe, um in die Geheimnisse des Bogenbaus einzuweihen.

Viel Zeit für detaillierte Erläuterungen bleibt ihm nicht, denn die acht Jungen und Mädchen biegen um die Ecke. Nachdem sie schon am Donnerstag jeweils einen Bogenrohling zurechtgeschliffen und geschmirgelt haben, geht es nun an die Griffe und die Pfeilauflage.

„Letztere wird beidseitig, sodass der Bogen für Links- und Rechtshänder nutzbar ist“, erzählt Wessels. Den Bogenrücken, der idealerweise etwa vier Zentimeter größer sei als die Kinder, hätten alle gut geformt. „Es war viel Arbeit, aber kein Exemplar ist krumm und schief. Alle sind wirklich gelungen.“

Die Kinder sollen ihrem Bogen auch ein Logo verpassen

Während am Vortag die Späne flogen, warten nun filigranere Aufgaben auf den Nachwuchs. Dabei sind Kreativität, Geduld und Fingerfertigkeit gefragt. „Letzteres vor allem beim Herstellen der Sehnen, wofür wir je zwölf Stränge miteinander verflechten müssen“, so Wessels, der den Kindern in diesem Zusammenhang auch Begriffe wie den „Flämischen Spleiß“ nahe bringt.

Neben den Sehnen geht es an die Personalisierung des Bogens. Hierfür dürfen sich die Kinder ein Logo ausdenken. Einzige Bedingung: „Euch sollte es auch in ein paar Jahren noch gefallen.“ Ein Pokémon sei deshalb tabu. „Das kontrolliere ich“, betont Wessels.

Unterstützung erhält er bei der zweitägigen Aktion von Jugendhaus-Mitarbeiter und Bildhauer Mirsad Herenda. Sein künstlerisches Talent wissen einige der Kinder sofort zu nutzen. „Mirsad, kannst du mir etwas auf den Bogen malen?“, fragen sie. Herenda kann die Bitten nicht lange abschlagen und legt los.

Die Pfeile bekommen die Eltern in die Hand

Wer mit seinem Bogen fertig ist, steigt in die Pfeilproduktion ein. Drei Stück stellt jedes Kind her und versieht sie mit leuchtenden Federn. „Die Pfeile erhalten am Ende die Eltern – mit dem Hinweis, sie sicher aufzubewahren“, sagt Wessels, der die Aktion nicht ohne Grund auf zwei Tage verteilt hat.

„Den Bogen könnte man zwar auch an einem Tag bauen. Der Spaß würde aber zu kurz kommen.“ Denn es bliebe wenig Zeit für das Toben auf dem benachbarten Spielplatz, die „Monstersuche“ im Teich und natürlich für das Bogenschießen. „Heute auf Wasserbomben“, verrät Wessels.