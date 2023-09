Geburtstagsfeier in Dötlingen eskaliert mit Schlägerei

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei der Familienfeier musste die Polizei für Ordnung sorgen. © dpa

Wildeshausen/Dötlingen – So ganz anders als geplant verlief eine Geburtstagsfeier am 15. August 2022 in Dötlingen. Nach diversen Rangeleien und Beleidigungen zwischen mehreren Beteiligten gab es am Ende eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 41-jährigen Wildeshauser.

Dieser stand am Donnerstag vor der Strafrichterin des Amtsgerichtes, weil er gegen einen Strafbefehl über 1.200 Euro Einspruch eingelegt hatte. Damit erzielte er zumindest einen Teilerfolg: Das Verfahren wurde gegen eine Geldstrafe von 300 Euro vorläufig eingestellt.

Der Angeklagte schilderte, er habe sich an besagtem Tag zu einer 20-Jährigen an den Tisch setzen wollen, um mit ihr und anderen zu sprechen. Ihr damals 17-jähriger Neffe habe ihm jedoch signalisiert, dass er sich dafür zuerst die Genehmigung bei ihm zu holen habe. Diese Äußerung habe er lächerlich gefunden, weshalb es zum Streit gekommen sei. Es seien Beleidigungen gefolgt, an denen sich auch der damals 44-jährige Freund der 20-Jährigen eingemischt habe.

17-jähriger Geburtstagsgast macht weiter Stress

Da der 17-Jährige sich nicht beruhigen ließ, sei er von der Besitzerin des Grundstücks verwiesen worden, so der Angeklagte. Der junge Mann sei aber zurückgekehrt und habe „weiter Stress“ gemacht. Der Freund der 20-Jährigen habe den jungen Mann schließlich zu Boden gebracht, fuhr der Angeklagte fort, der selbst auch in die Situation verwickelt war. Er habe sich lediglich über den 17-Jährigen gebeugt. „Ich habe nur mit der Faust gedroht. Ich habe aber nicht geschlagen.“ Offenbar war an dem Tag schon einiges an Alkohol geflossen. Bei dem Angeklagten stellte die Polizei später 1,9 Promille fest.

Der 17-Jährige, bei dem an dem Tag 1,5 Promille gemessen worden waren, räumte vor Gericht ein: „Zum damaligen Zeitpunkt habe ich die Sache etwas falsch aufgefasst.“ Er habe seine Äußerungen „eher aus Spaß“ gemacht. Als der Freund der Tante ihn zu Boden gebracht habe, habe er Schläge gespürt, wisse aber nicht sicher, woher sie gekommen seien.

Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt

Die 20-Jährige und ihr damaliger Freund sagten aus, dass es angesichts der Äußerungen des 17-Jährigen einen Streit über das Thema Respekt gegeben habe. Dabei habe der junge Mann offenbar gezielt die Auseinandersetzung provoziert. Sie berichteten, dass sie nicht eindeutig mitbekommen hätten, ob der Angeklagte zugeschlagen hatte. Bei ihm seien allerdings „deutliche Schlagbewegungen“ erkennbar gewesen.

Angesichts der unklaren Umstände schlug die Richterin vor, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Der 41-Jährige war zunächst nicht einverstanden, willigte aber nach einer Unterbrechung und einem Gespräch mit seiner Verteidigerin ein. Das Geld geht, wenn das Urteil rechtskräftig ist, an eine gemeinnützige Einrichtung in Wildeshausen.