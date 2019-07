Die geballte Ladung Kultur

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Seit zwei Jahrzehnten widmet sich die Dötlingen Stiftung der Förderung der kulturellen Vielfalt. Da wundert es nicht, dass eben jene die Gäste der Festwoche zum 20-jährigen Bestehen erwartet: Lesungen, Konzerte, Theater, eine Ausstellung sowie eine Modenschau sind nur einige der Programmpunkte zum Anschauen, Mitmachen und Genießen, die von Samstag bis Samstag, 24. bis 31. August, auf dem Gelände des Tabkenhofes am Dötlinger Dorfring geplant sind. Für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei, sind sich die Ehrenamtlichen sicher.

Sie hatten die Stiftung im Juni 1999 gegründet – zum einen, um neue und spannende Kulturprojekte zu unterstützen, zum anderen, um das kulturelle Erbe zu bewahren. „Ohne Vergangenheit keine Zukunft“ lautet deshalb auch der Slogan. Passend dazu haben sich die Mitglieder mit dem Tabkenhof einen geschichtsträchtigen Ort für ihre Festwoche ausgesucht. Fotos von dem wohl größten Fachhallenhaus Nordwestdeutschlands sowie weitere Dorfansichten sind während der Feierlichkeiten ebenso ausgestellt wie Bilder und Skulpturen von Otto Pankok, August Kaufhold sowie Georg-Bernhard Müller vom Siel und seinen Malschülerinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Künstlerkolonie Dötlingen prägten. Hinzu kommen Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern.

Eröffnet wird die Festwoche am 24. August um 11 Uhr mit Ehrengästen. Grußworte haben unter anderem Landrat Carsten Harings und Bürgermeister Ralf Spille angekündigt. Es gibt Infos zur Geschichte der Künstlerkolonie, Musik von Professor Günter Berger und nach einem gemeinsamen Mittagessen auf der Diele noch einen geführten Rundgang durch das Dorf. Im Anschluss an diesen offiziellen Teil heißt es ab 15 Uhr „offene Diele“ mit Kaffee, Kuchen, Musik und der Ausstellung.

Der Sonntag, 25. August, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pastorin Susanne Schymanitz und steht ab 15 Uhr ganz im Zeichen der Literatur. Zunächst gibt es Beiträge aus Dötlinger Büchern, ab 16 Uhr liest die Autorin und Erzählerin Helga Bürster aus ihren Werken vor. Für 17 Uhr ist zudem eine Lesung mit Hans-Werner Aschoff geplant. Daneben gibt es den Nachmittag über Kaffee, Kuchen sowie Musik des Duos Markus Häger und Thomas Schlegel. Am Abend ab 19 Uhr steht die dritte Auflage der Reihe „Dötlingen liest und schnackt darüber“ auf dem Programm.

Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es am Dienstag, 27. August, mit einem Kindernachmittag weiter. Ab 15 Uhr sind Schüler unter dem Motto „Kleine Hände – große Kunst“ zum Ausprobieren, Experimentieren und Gestalten eingeladen. Ab 16 Uhr stehen zudem Musikschüler auf der Bühne und geben bei freiem Eintritt ein kleines Konzert. Abgerundet wird das Dienstagsprogramm durch Kaffee, Kuchen und Snacks.

„querhorn“-Auftritt: Vorverkauf läuft

Der Mittwoch, 28. August, gehört den Theaterliebhabern – und diese scheinen reichlich. Denn kaum war bekannt, dass am Abend das Theater Laboratorium aus Oldenburg mit dem Stück „Vom Fischer und seiner Frau“ auf dem Tabkenhof gastiert, war die Veranstaltung auch schon ausverkauft. Dies gilt ebenfalls für das unmittelbar davor geplante Fischbüfett.

Kapazitäten gibt es auf jeden Fall noch am darauffolgendem Donnerstag, der mit „Mode im Wandel“ überschrieben ist. Mit Unterstützung der Geschäfte „Baute“ sowie „Rock un Blues“ bekommen die Zuschauer im Rahmen einer Show historische und aktuelle Mode zu sehen. Während Gästeführerin Dette Zingler für eine humorvolle Moderation sorgen will, steuert Sänger und Schauspieler Christian Bormann aus Dötlingen Gesang bei.

Ein Aushängeschild der Stiftung sind seit Jahren die „KulturPur“-Veranstaltungen. Klar, dass eine solche auch bei der Festwoche nicht fehlen wird. In der Regel gehen sie im von der Stiftung sanierten Heuerhaus über die Bühne. Anlässlich des runden Geburtstages spielt das Duo „querhorn“ am Freitag, 30. August, auf dem Tabkenhof. Wie der Name bereits verrät, kommen die Musiker Johannes Hustedt und Chai Min Werner mit (Quer-)Flöten und Alphorn. Das Repertoire reicht von den klasssischen Komponisten wie Bach, Mozart und Mendelssohn Bartholdy bis hin zu zeitgenössischen sowie alpenländische Musik. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten können zum Preis von 15 Euro unter Telefon 04432/547 (Thea Freiberg) oder 04433/339 (Gerti Essing) sowie per E-Mail an info@doetlingen-stiftung.de reserviert werden.

Höhepunkt und Abschluss der Festwoche bildet am Samstag, 31. August, ein Markttag. Von 11 bis 18 Uhr werden auf dem Tabkenhof und rund um die Dötlinger Eiche Kunst und Antikes gehandelt. Die Einwohner waren zuvor aufgerufen, auf ihren Dachböden und in den Kellern nach Schätzen zu schauen, die sie entbehren können. Ab 17 Uhr wartet mit dem Auftritt der Wackel-Tenöre aus Wüsting zudem „ein schräges Vergnügen“ auf die Besucher, kündigt die Stiftung an, die mit Flyern und Aufstellern für die Festwoche wirbt.