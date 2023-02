Geänderte Hauptsatzung soll Weg zu mehr Bürgerbeteiligung in Dötlingen freimachen

Von: Leif Rullhusen

Morgen entscheiden die Ratsmitglieder endgültig über die Einführung einer regelmäßigen Einwohnerversammlung. © Leif Rullhusen

Frei nach Willi Brand will Dötlingen „mehr Demokratie wagen“. Am Donnerstag könnte der Gemeinderat den Weg dazu endgültig ebnen.

Neerstedt – Ihr knappes Votum für eine regelmäßige Einwohnerversammlung hatte die Politik bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung im Dezember gegeben. Nun muss sie noch den formalen Weg dazu freimachen, indem sie der entsprechenden Änderung in der Hauptsatzung der Gemeinde Dötlingen zustimmt. Gelegenheit dazu hat sie in der morgigen öffentlichen Sitzung des Gremiums ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Neerstedter Rathauses. Ergänzt werden soll der entsprechende Paragraf um den Passus „Darüber hinaus wird regelmäßig einmal jährlich eine Einwohnerversammlung durchgeführt“. Initiiert hatten die Fraktionen von CDU und FDP die Änderung im vergangenen Herbst mit einem gemeinsamen Antrag an die Verwaltung. Darin forderten sie mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung, die eine entsprechende Versammlung sicherstellen soll.

Bürgermeisterin sieht keinen Handlungsbedarf

Bürgermeisterin Antje Oltmanns sah diesbezüglich keinen Handlungsbedarf. „Bei wichtigen aktuellen Themen laden wir die Bürger jetzt schon ein“, erklärte die Verwaltungschefin bereits damals gegenüber unserer Zeitung. Die Bürgerbeteiligung sei schon durch anlassbezogene Versammlungen hinreichend gewährleistet. Darüber hinaus berichte sie in den öffentlichen Sitzungen über Aktuelles, und es gebe dort je zwei Einwohnerfragestunden. Eine vor einem Jahr eingeführte Bürgermeistersprechstunde vervollständige die Möglichkeiten der Kommunikation.

Abstimmungsergebnis dürfte eng ausfallen

Auch in der Politik gab es Missfallen an dem Vorschlag. „Wir sehen im Moment keine Sinnhaftigkeit für eine offene Bürgerbeteiligung ohne ein Thema“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gabriele Roggenthien. Mit neun zu acht Stimmen setzten sich CDU und FDP schließlich gegen Verwaltung, SPD und Grüne durch. Ebenso eng dürfte das morgige Abstimmungsergebnis ausfallen.

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hockensberg“ ist ebenfalls Thema der Ratssitzung

Etwas eindeutiger, aber nicht geschlossen wird die Zustimmung der Ratsmitglieder morgen wohl zum ergänzenden Verfahren des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hockensberg“ ausgehen. Die Ergänzungen beziehen sich auf zusätzliche Kompensationsmaßnahmen, die die Gemeinde bereits angepasst hat. Die heftig diskutierte geplante Fällung von zwei Buchen an der Iserloyer Straße (wir berichteten gestern) sei nicht Gegenstand des Bebauungsplanes, betonte Thomas Aufleger, Geschäftsführer der NWP Planungsgesellschaft, die den Bebauungsplan entworfen hatte, erst am vergangenen Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie. „Das fordert der Landkreis als Straßenbaulastträger“, stellte Aufleger klar. Dennoch stimmten Roggenthien und die Liberale Sabine Schütte gegen den Beschlussvorschlag.