Gartenkultour bietet erstmals Beratung an

Nach drei verregneten Aktionstagen im vergangenen Jahr startet die Dötlinger Gartenkultour mit viel Wetter-Zuversicht in die Saison 2019. Beim Aktionstag am 1. Mai öffnen sechs Familien ihre Privatgärten für Besucher. Ganz neu in diesem Jahr: Zwei Gartenprofis sind vor Ort.

VON KATIA BACKHAUS

Dötlingen – „Einige große Bäume haben irreparable Frostschäden davongetragen“, berichtet Dieter Suhrkamp mit Blick auf seinen weitläufigen Garten in Sandhatten. „Das ist der Wandel, der hier kommt.“ Dass man nie zweimal denselben Garten besucht, ist für die Stammgäste der Dötlinger Gartenkultour eine Binse. Aber das vergangene Jahr mit dem besonders trockenen und heißen Sommer sowie dem wiederkehrenden Frost hat mancherorts doch deutliche Veränderungen nach sich gezogen. Auch in dieser Saison beobachten die Privatgärtner, die am ersten Aktionstag der Gartenkultour am 1. Mai ihre Türen öffnen, bereits eine Auffälligkeit. „Die Pflanzen sind extrem weit, wir sind drei Wochen im Voraus“, sagt Olaf Schachtschneider, Vorsitzender des Vereins.

Auch viele Krankheiten seien neu hinzugekommen, ergänzt Frank Lehnhof. Der Gärtner ist als Berater in Pflanzenschutzfragen bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen tätig. Am 1. Mai wird er als Experte auf dem Hof von Martina und Dieter Suhrkamp in Sandhatten für Fragen rund um Pflanzenkrankheiten zur Verfügung stehen (Details siehe Kasten). Berater einzuladen sei der Versuch, den Besuchern etwas Neues zu bieten, sagt Schachtschneider. Schließlich sei ein gutes Drittel der Gäste Stammpublikum.

Auch bei Margrit und Karl-Heinz Krüger in Simmerhausen soll am Aktionstag eine Expertin vor Ort sein: die Landschaftsgärtnerin Hanna Diekmann. Sie ist auf die Neugestaltung von Grünanlagen spezialisiert. Krügers haben jüngst ihren 8 000 Quadratmeter großen Stein- und Wassergarten um weitere 3 000 Quadratmeter Fläche erweitert. Bereits im Herbst hatte das Paar diesen Schritt angekündigt, inzwischen ist es dabei, dort eine Grotte aus Felssteinen anzulegen und hat einige Pflanzen aus dem alten Gartenbereich in den neuen umgesetzt. „Wir haben nicht wirklich einen festen Plan“, sagt Karl-Heinz Krüger, er und seine Frau entscheiden eher spontan. Auch für Beraterin Diekmann sei die Gartenerweiterung eine tolle Gelegenheit, meint Schachtschneider: „Was Besseres kann einem Gärtner nicht widerfahren.“

Bei Christa und Heinz-Werner Tönjes blüht nicht nur ein „Meer von Tulpen“, sondern auch viele Bäume treiben bereits aus. Das Paar hat die alten, kaputten Obstbäume gefällt und einen Eichenhain angelegt. „Wir wollen keine Äpfel pflücken, wir wollen unsere Gegend, wie sie ist, verschönern“, sagt Heinz-Werner Tönjes. Zwölf Bäume, jeder eine andere Art, haben die beiden im Herbst gepflanzt. Darunter sind eine Sumpf- und eine mexikanische Eiche sowie eine, dessen grüne Blätter sich im Verlauf des Sommers rot färben. Für Gärtner Tönjes spielt dabei auch der Gedanke an die nachfolgenden Generationen eine Rolle: „Die können in 100 Jahren sagen: Das haben die für uns gepflanzt.“

Auf dem Hof Schwarz in Dötlingen, in diesem Jahr zum zweiten Mal bei der Gartenkultour dabei, ist die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft ebenfalls prägend: Seit 2016 renoviert die Familie dort eine alte Hofstelle, das Haupthaus ist von 1789. Für die Besucher stehen alte Landmaschinen zur Besichtigung, die im Verlauf der Arbeiten auf dem Dachboden entdeckt wurden – und ein Bienentrachtfließband. Dieser durch Gehölze erweiterte Blühstreifen soll dafür sorgen, dass die im Sommer angelockten Insekten auch später im Jahr noch Nahrung finden, erklärt Schachtschneider. Ein Klassiker sei der Zierstrauch Sieben Söhne des Himmels.

Erneut öffnen Jutta und Karl-Heinz Meyer ihren Garten in Dötlingen. Teiche und Stauden lassen das Gelände wie ein Landschaftsgemälde erscheinen. Auf andere Art pittoresk wirkt die Anlage der Fachklinik Oldenburger Land (To Hus) in Neerstedt. Der asiatisch gestaltete Garten mit Steinen, Brücken und Bächen soll beruhigen.

Für die Privatleute ist der Aktionstag eine schöne Gelegenheit, ihre Anlagen zu zeigen – vor allem denen, die sonst nicht viel ins Grüne kämen, sagt Heinz-Werner Tönjes. Und ein bisschen Stolz auf die eigene Arbeit sei natürlich auch dabei.

