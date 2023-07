Gartenkonzert in der Brettorfer Turnhalle

Bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste das Musikprogramm in der Brettorfer Sporthalle. © wz

Weil die Wetteraussichten zu schlecht waren, verlegte der Brettorfer Chor „TonArt“ sein musisches Gartenkonzert am Sonntag in die benachbarte Sporthalle.

Brettorf – Gut, wenn man eine zweite Option hat und bei Regenwetter vom Open-Air- in den Hallen-Modus wechseln kann. Das galt am Sonntagnachmittag für das musische Gartenfest des Brettorfer Chores „TonArt“. Der Wetterbericht hatte schon frühzeitig Regen für das komplette Wochenende gemeldet. „Deshalb haben wir auch alle Weichen auf ein Konzert in der Brettorfer Turnhalle gestellt. Wir waren vorbereitet“, erklärte Chorleiterin Ulrike Munzel in ihrer Begrüßung.

Nachdem das musische Gartenfest mehr als 30 Jahre lang beim Hasen-Ahlers-Denkmal in Feldhake über die Bühne ging, hatte sich der Chor nun dazu entschieden, die Gäste künftig in einer neuen Umgebung zu empfangen. „Hier kann uns auch Regen keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn wir können dann in die große Sporthalle ausweichen“, hatte dazu Munzel in weiser Voraussicht in der Einladung zum Fest geschrieben. Sie war von der Besucherresonanz am neuen Standort überrascht. „Dass so viele heute kommen würden, damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich die Chorleiterin.

Mitsingen war erwünscht

Mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen wurden die Gäste empfangen. Mitgebracht hatten die Chöre aus der Region ein breites Programm, das viel beklatscht wurde. Neben dem gastgebenden Chor „TonArt“ standen die Männergesangvereine Bümmerstede-Sandkrug und Stickgras sowie der Frauenchor Bümmerstede und der Chor „Männersache“ vor dem Publikum. Außerdem spielte „Heides Bläserensemble“ in den Pausen auf und sorgte somit für Abwechslung im Programm. Das Mitsingen war auch dabei erwünscht.

Ehrungen verdienter Chormitglieder

Wie gewohnt standen zudem Ehrungen verdienter Chormitglieder an. Bei Michael Brockmann und Heide Grotelüschen bedankte sich Munzel für deren Engagement mit einem Glas Honig. „Stellvertretend für alle Jubilare, die in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Situation für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Chor keine Ehrung erhalten haben, möchte ich jetzt Fred Wegner und Owe Francke nach vorne bitten. Großvater und Enkel setzen sich auf vorbildliche und ganz besondere Weise für unseren Chor ein“, stellte die Chorleiterin anschließend heraus. „Seit Jahren singt Fred ohne Pause im Bass mit und packt an, wo immer er benötigt wird. Enkel Owe kümmert sich um die Noten sowie die Bewirtung vor und nach den Proben und verbreitet immer gute Laune. Irgendwann wird er dann auch noch singen. So hoffen wir alle.“

Mit dem Lied „Verleih uns Frieden“ sowie zum Finale „Neigen sich die Stunden“ klang das musische Gartenfest in der Turnhalle des TV Brettorf aus.

Stimmgewaltig: Der gemischte Chor „TonArt“. © wz