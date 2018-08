Garagen in Vossberg beschäftigen Politik

Vossberg - Von Tanja Schneider. Die Dötlinger Politik muss sich mit einem weiteren Fall widerrechtlicher Bautätigkeit befassen. Nachdem sie bereits Planverfahren für die nachträgliche Legalisierung ausgeuferter Bauten im Bereich des Campingplatzes Aschenbeck eingeleitet hatte (wir berichteten), geht es nun um Garagen und Carports in Vossberg. Konkret wurden 21 dieser Nebengebäude auf Flächen errichtet, auf denen sie laut einer Festsetzung im gültigen Bebauungsplan nicht stehen dürften. Nun soll der jahrzehntealte B-Plan geändert werden. Der Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss sprach sich während seiner Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit, aber ebenso großen Bedenken dafür aus.

Momentan sind in Vossberg „Garagen nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig“. Diese textliche Festsetzung soll gestrichen beziehungsweise durch folgende Vorgabe ersetzt werden: „In einem Abstand von bis zu zwei Metern zu Straßenverkehrsflächen (gemessen ab Grundstücksgrenze) sind Garagen und Carports sowie Nebenanlagen ganz oder teilweise nicht zulässig.“ Damit wäre für die 21 „Fehltritte“ eine rechtliche Grundlage geschaffen. Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss hat sich bereits auf dieses Vorgehen geeinigt, unter anderem weil sich die Bauten – auch aufgrund der Grundstücksmindestgröße von 2 400 Quadratmetern – in das Landschaftsbild und das Quartier einfügen.

Die Meinungen im Bauausschuss drifteten auseinander. Während die Befürworter die Änderung des „nicht mehr zeitgemäßen“ B-Planes als längst überfällig bezeichneten und auf die mittlerweile üblichen Vorgaben für Baugebiete verwiesen, ging es anderen ums Prinzip. „Es kann nicht sein, dass Bauherren bewusst gegen geltendes Recht verstoßen und wir dann im Nachhinein wieder alles legalisieren sollen“, betonte Gabriele Roggenthien (Bündnis90/Die Grünen). „Da gehen wir Grünen nicht mehr mit.“ Andere wollten den betroffenen Einwohnern zwar keine Absicht unterstellen, konnten aber Roggenthiens Bedenken nachvollziehen. „Im Grundsatz hast du recht“, sagte der Ausschussvorsitzende Gernot Kuhlmann (CDU). Dennoch müsse nun eine vernünftige Lösung für das Quartier gefunden werden. Die Mehrheit votierte dementsprechend für die B-Plan-Änderung. Ralf Metzing (SPD) enthielt sich. „Aus rechtlicher Sicht ist es falsch, andererseits muss man mit der Zeit gehen“, erklärte er.

Roggenthien stellte letztlich die einzige Gegenstimme und mahnte, dass die Politik ein falsches Signal sende. „Die Bürger, die sich an Regeln halten, fühlen sich verarscht“, sagte sie mit Blick auf all jene, die aufgrund von Festsetzungen in B-Plänen verzichten mussten, zum Beispiel auf die gewünschte Dachziegelfarbe. Und selbst wenn in Vossberg nicht absichtlich entgegen den Vorgaben gebaut wurde: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ansonsten können wir auch alle Regeln aufheben. Dann kann jeder in der Gemeinde machen, was er will“, meinte die Grünen-Ratsfrau.

