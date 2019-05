Ganz Ostrittrum ist in Feierlaune

+ Selbst beim Arbeitsdienst auf dem Dorfplatz war die Vorfreude auf die 9050-Jahr-Feier zu spüren. Foto: Schneider

Im Jahr 1069 hieß es Rithram, später Riterem, Reerem und Ryttrem, ehe sich im 18./19. Jahrhundert im allgemeinen Sprachgebrauch der Name Ostrittrum durchsetzte. 950 Jahre ist das Dorf in der Gemeinde Dötlingen nun alt. Anlässlich des Jubiläums gibt es am 18. Mai eine Feier mit buntem Programm samt Konzert am Abend.