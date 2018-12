Gästeführer zählen 1.432 Teilnehmer an 70 Touren

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Die Zahl der Menschen, die im Rahmen von Gästeführungen die Gemeinde und insbesondere das Dorf Dötlingen erkundeten, ist weiter rückläufig: Nahmen 2017 noch 1734 Besucher an 77 Rundgängen teil, waren es in diesem Jahr 1 432 Interessierte und 70 Angebote. Dennoch zog das Gästeführerteam des Bürger- und Heimatvereins während einer kleinen Feier am Dienstag im Püttenhus eine positive Bilanz.

„Unsere Gäste waren immer wieder beeindruckt von der Landschaft und von Dötlingen, der Gastronomie und dem Engagement der verschiedenen Gruppierungen im Dorf“, berichtete Marianne Mennen, die das Team im Juni gemeinsam mit Ute Schwarting von der langjährigen Organisatorin Thea Freiberg übernommen hatte. „Wir sind in sehr große Fußstapfen getreten“, betonte Mennen.

Schon fast traditionell beteiligte sich das Gästeführerteam mit Rundgängen sowie einem Infostand an den Aktionstagen der Dötlinger Gartenkultour. Das Wetter habe allerdings viele von einem Besuch abgehalten. „Am 1. Mai und 3. Oktober war es so schlecht, dass wir nicht einmal unseren Pavillon aufstellen konnten“, erinnerte Mennen. Das habe die Arbeit nicht einfacher gemacht. Aus diesem Grund hat das Team – nach einigen Überlegungen und Recherchen zweier Mitglieder – bei der Kommune einen Antrag auf Übernahme der Kosten für ein Vorzelt gestellt, das am Gemeindemobil errichtet werden kann. Der müheselige Aufbau von Pavillon und Stand, nasse Füße, ständiges Trockenwischen und Sichern der Unterlagen sollen damit ein Ende haben. „Es gibt allerdings noch keine Zusage der Gemeinde. Die Haushaltsplanberatungen stehen Anfang kommenden Jahres an“, so Mennen. Dann entscheidet sich auch, ob der Antrag auf Finanzierung des neuen Flyers durchgeht.

Mennen verwies in ihrem Bericht auch auf besondere Veranstaltungen wie den Tag der Gästeführer am 22. April mit halbstündigen Rundgängen sowie den Besuch einer polnischen Delegation im Mai. „Das war eine echte Herausforderung“, sagte Mennen, die froh war, dass zwei Dolmetscher dabei waren. „Aber es hat wirklich Freude gemacht, weil die polnischen Gäste reges Interesse zeigten und viele Fragen stellten.“

Anfang August machte Mennen zusammen mit Margrit Hübner auf der Landesgartenschau in Bad Iburg Werbung für einen Ausflug in die Gemeinde Dötlingen. „Viele Gruppen planen schon für 2019. Somit konnten wir unseren Flyer ganz gut an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen.“

Positiv hob Mennen auch die Verstärkung hervor. Seit einem Jahr gehören die drei Gästeführer mit Stern Anne Hollmann, Ralf Holtz sowie Volker Wessels dem Team an und absolvierten ihre ersten Führungen. Hollmanns Motto lautet „Künstlerkolonie Dötlingen gestern und heute“, Wessels bietet Rundgänge in der Natur in und um Dötlingen an, und Holtz führt unter dem Titel „5 000 Jahre in 99 Minuten“ durch Neerstedt. „Übrigens sehr erfolgreich“, sagte Mennen. „So einige Gruppen haben bereits Erstaunliches und Neues über die Gemeinde erfahren.“ Ihren Dank richtete sie an Mona Ehmen, die bei der Gemeindeverwaltung für den Bereich Tourismus verantwortlich zeichnet. Für 2019 wünschte sich Mennen zufriedene Gäste.

Den Abend ließ das Team gemütlich vorm Kaminfeuer mit Glühwein und selbst zubereitetem Finger Food ausklingen.