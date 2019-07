FSJler Rykena: „Das war eine super Erfahrung“

Brettorf – Das Training des Faustball-Nachwuchses unterstützen, die Sportanlage in Schuss halten und bei der Event-Planung helfen – die Aufgaben eines FSJlers beim TV Brettorf (TVB) sind vielseitig. Und mit ein bisschen Kreativität und Engagement können sie noch abwechslungsreicher werden, wie das Beispiel von Hauke Rykena zeigt. Für den 19-Jährigen endet am 31. Juli sein Freiwilliges Soziales Jahr. Sein Fazit fällt positiv aus.

„Das FSJ hat mich in meinem Berufswunsch bestärkt“, sagt der Neerstedter. Der Faustballer der ersten Herrenmannschaft des TVB möchte Lehrer werden. Deshalb verbrachte er in Rücksprache mit dem Verein jeweils montags und mittwochs zwei Stunden an der Grundschule Neerstedt, wo er den Mathe-, Deutsch- sowie Sachkundeunterricht begleitete und sogar selbst eine Stunde leiten durfte. „Das war eine super Erfahrung“, so Rykena. In Wildeshausen bot er zwei Schul-AGs an – Faustball und Ballspiele. Diese Aktivitäten sowie das Training mit dem Vereinsnachwuchs und die Ferienbetreuung, die er als Projekt organisierte, hätten ihm gezeigt, wie viel Spaß die Arbeit mit Kindern macht. Ziel ist nun ein Lehramtsstudium an der Uni in Vechta.

Zunächst geht es in rund zwei Wochen aber mit der Nationalmannschaft zur Faustball-EM der U21. Bereits als Fünfjähriger spielte Rykena im Verein – erst beim Ahlhorner SV, dann nach seinem Umzug beim TVB. Letzterer hofft nicht nur, dass Rykena ihm als Spieler erhalten bleibt, sondern auch als Trainer. Denn der 19-Jährige ist der erste FSJler, der die C-Lizenz erfolgreich gemeistert hat. „Erst einmal für den Breitensport. Für den Faustball-Schein absolviert er gerade die Lehrgänge“, ist der Vorsitzende Helmut Koletzek stolz. Dank des FSJ würden viele Lehrgangsstunden angerechnet. „Dennoch hatte bislang keiner die Prüfung gemacht“, erklärt Koletzek. Einen Nachfolger für Rykena hat der Verein noch nicht gefunden. Interessierte können sich bei Koletzek melden. Alle Kontaktinfos gibt es online unter www.tvbrettorf.de. ts