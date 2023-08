„Frühstücksolympiade“ mit gesunden Speisen und sportlichen Wettbewerben

Von: Leif Rullhusen

Mit viel Spaß dabei: Die Teilnehmer der „Frühstücksolympiade“ präsentieren gemeinsam mit Kassandra Plate (hinten links) und Franziska Leppin (hinten rechts) ihre selbst zubereiteten Speisen. © Leif Rullhusen

Kassandra Plate und Franziska Leppin vom Turnverein Dötlingen hatten am Dienstag zur „Frühstücksolympiade“ ins Haus der Generationen in Neerstedt eingeladen.

Neerstedt – „Los, los, los!“ Unter den Anfeuerungsrufen ihres Teams hüpft Tilda auf einem Bein auf die Ziellinie zu und streckt ihrer Mitspielerin Merle das Nudelholz entgegen. Die greift sich das Back-utensil und sprintet los. Fast zeitgleich übergibt Carlotta auf der Nebenbahn ihre Teigrolle an Sophia. Die Gruppe von Merle und Tilda gewinnt diese Disziplin zwar ganz knapp, doch bei der nächsten Aufgabe gleicht die andere schon wieder aus. Dieses Mal muss eine Hälfte der Staffellaufstrecke rückwärts bewältigt werden. „Das ist anstrengend, macht aber viel Spaß“, sagt die zwölfjährige Julia.

Zum Abschluss ein gemeinsames Frühstück

Kassandra Plate und Franziska Leppin vom Turnverein Dötlingen hatten am Dienstag zur „Frühstücksolympiade“ ins Haus der Generationen in Neerstedt eingeladen. Bei der Aktion im Rahmen Ferienpassprogramms der evangelischen Jugend war der Name Programm. Erst bereiteten die zehn Kinder in der Küche verschiedene Speisen zu, dann ging es für einige Übungen und Wettbewerbe auf den benachbarten Sportplatz. Den Abschluss bildete schließlich ein gemeinsames Frühstück – angesichts der fortgeschrittenen Zeit eigentlich eher ein Brunch – der zuvor zubereiteten Speisen.

„Ampelbrote“ mit verschiedenfarbigem Aufstrich

Es gab kleine „Ampelbrote“ mit verschiedenfarbigem Aufstrich, bunte Vanillewaffeln mit wenig Zucker, Muffins mit Frühlingszwiebeln und Speck sowie Gemüsespieße mit Dip. „Uns geht es darum, mit den Kindern einfache und gesunde Speisen zuzubereiten, die auch noch gut schmecken und in ihre Brotdose passen“, erklärt Leppin. Deshalb sollte jeder Teilnehmer eine Dose, die er befüllen durfte, zurr Veranstaltung mitbringen. „Manchmal ist man in seiner Speisenauswahl für die Schule über die Jahre sehr eingefahren. Da helfen dann mitunter ein paar Ideen von außen“, erläutert Leppin. Die von den Kindern gefüllte Musterdose lädt auf jeden Fall zum Nachahmen ein.

Kräftiger Wind, aber kein Regen

Plate und Leppin haben die Veranstaltung in diesem Jahr das erste, wohl aber nicht das letzte Mal im Rahmen des Ferienprogramms angeboten. „Wir können uns eine Wiederholung im nächsten Jahr gut vorstellen. Alles hat sehr gut geklappt und die Kinder haben toll mitgemacht“, berichtet Plate. Selbst das Wetter hat der Premiere keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar wehte während der sportlichen Disziplinen ein kräftiger Wind über den Platz, doch bis auf ein paar wenige Tropfen regnete es nicht. „Das wäre aber auch kein Problem gewesen. Dann wären wir nach drinnen gewechselt und hätten uns mehr auf Geschicklichkeitsspiele konzentriert“, ergänzt Leppin. Platz genug biete das Haus der Generationen dafür.

Begeistert ist sie von der Stimmung in der Gruppe. „Die Kinder waren bunt zusammengemischt. Sie kannten sich vorher untereinander nicht. Trotzdem haben sie sich sehr gut verstanden“, erzählt Leppin. Daran hatte allerdings auch das Konzept von ihr und Plate einen großen Anteil. So hatten die beiden bewusst auf individuelle Wettbewerbe verzichtet und ausschließlich Teamdisziplinen angeboten.

Sportlich: In verschiedenen Disziplinen treten die Kinder gegeneinander an. © Leif Rullhusen

Staffellauf mit dem Nudelholz. © Leif Rullhusen