Friseur öffnet in renovierten Räumen

Noch im Bau: Mitte Mai will Rico Scholz den neuen Salon öffnen, der an den alten angrenzt und diesen erweitert. Fotos: Pflaum

Systemrelevant sind Friseure zwar nicht, aber für Seriosität und Wohlbefinden spielen die Haarhandwerker eine große Rolle. Am Montag dürfen sie ihre Geschäfte wieder öffnen. Rico Scholz, der einen Salon in Neerstedt betreibt, hat in der Zwischenzeit renoviert und viele Anrufe entgegengenommen.

Neerstedt – Rico Scholz hat Glück gehabt. Schon seit Längerem habe er geplant, den Friseur- und Kosmetiksalon, den er seit 17 Jahren an der Hauptstraße in Neerstedt betreibt, zu renovieren und zu vergrößern. „Tatsächlich fiel das genau in die Schließzeit“, sagt er. Die coronabedingte Zwangspause hat er dementsprechend gut nutzen können – seine sieben Angestellten habe er allerdings in Kurzarbeit schicken müssen. „Friseurtechnisch war null zu tun.“

Ab Montag ändert sich das: „In den alten Salon haben wir gerade einen Notbehelf gebaut“, erläutert Scholz. Dort soll die Arbeit an Kopf und Haar wieder aufgenommen werden – vorerst allerdings nur an sieben statt 13 Plätzen. Das ist den Vorgaben für den Infektionsschutz geschuldet: „Die Distanz von mindestens 1,5 Metern muss um jeden Arbeitsplatz in alle Richtungen eingehalten werden können“, heißt es in den aktuellen Hinweisen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die auf der Internetseite des Landesinnungsverbands des niedersächsischen Friseurhandwerks zu finden sind.

Angestellte arbeiten in zwei Schichten

Um Begegnungen zu minimieren, hat Scholz außerdem die Organisation der Arbeit im Salon verändert. Künftig arbeiten die Angestellten in zwei Schichten und in festen Gruppen, die nicht in Kontakt miteinander kommen sollen. Zudem habe er die Öffnungszeiten ausgeweitet: Termine sind von 8 bis 20 Uhr buchbar. Ob das auf Dauer so bleibt, müsse er nach den ersten Tagen sehen, sagt der Saloninhaber. Doch Sorgen um mangelnde Beschäftigung macht er sich nicht: „Wir haben im Moment wirklich Probleme, die Termine unterzubringen, es sind viel zu viele.“

Hinzu kommt, dass es keinen Wartebereich mehr gibt. Laut Berufsgenossenschaft müssen „Walk-ins“, also spontane Friseurbesuche, vermieden werden. Und wer nicht pünktlich kommt, kann sich nicht einfach eine Zeitschrift nehmen und in einen Sessel setzen: „Die Leute müssen tatsächlich draußen oder im Auto warten“, erklärt Scholz die neuen Maßgaben. Reinkommen darf sowieso nur, wer einen Mund-Nasen-Schutz trägt und keine Covid-19-Symptome aufweist – das gilt für Mitarbeitende wie für Kunden.

Trotz allem freut sich der Betreiber des Neerstedter Salons auf die kommenden Wochen: Mit der Renovierung hat er zugleich eine Vergrößerung seines Geschäfts erreicht. Er habe den ehemaligen Klamottenladen neben seinen Räumen übernommen und so mehr Platz gewonnen. Wenn die Abstandsregeln wieder aufgehoben sind, kann er 20 Plätze für die Pflege von Haut, Kopf und Haar anbieten. Ab Mitte Mai will er diesen neuen Salon eröffnen, für die Zeit der coronabedingten Beschränkungen soll es dann in Neerstedt insgesamt 13 Stühle geben. Nach 17 Jahren sei es einfach an der Zeit für eine Modernisierung und neues Mobiliar gewesen, erläutert Scholz. Zudem hätten sich die Arbeitsläufe verändert und optimiert, was sich nun auch in der Umgestaltung niederschlage. Für die Kunden zählt wahrscheinlich vor allem, endlich wieder eine vernünftige Frisur zu haben.