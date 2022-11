Freiwillige Feuerwehr Dötlingen trainiert Atemschutznotfall

Von: Leif Rullhusen

Tastsinn gefragt: Die Flammschutzhauben erschweren den Helfern die Sicht. © Müntinga, Henning

Für einen besonderen Ernstfall trainierte die Dötlinger Feuerwehr: Bei einem Atemschutznotfall muss jeder Handgriff blind sitzen.

Dötlingen – Ein Horrorszenario für Feuerwehrkräfte: Bei einem Einsatz verunglückt ein Brandbekämpfer und muss plötzlich selbst von seinen Kameraden gerettet werden. „Ein solcher Atemschutznotfall ist so ziemlich das Schlimmste, was bei einem Feuerwehreinsatz passieren kann“, erklärt Henning Müntinga, Pressewart der Ortsfeuerwehr Dötlingen. Wenn dann auch noch die Luft zu Ende geht, muss womöglich bei schlechter Sicht die Pressluftflasche getauscht werden. „Dann muss jeder Handgriff blind sitzen. Und zwar wortwörtlich“, verdeutlicht Müntinga.

Schlechte Sicht am Einsatzort simuliert

Diese anspruchsvolle Ausgangslage hat der Atemschutzfachdienst der Dötlinger Feuerwehr jetzt trainiert. Damit die Bedingungen möglichst realistisch waren, trugen die Helfer während der Übung verkehrt herum aufgesetzte Flammschutzhauben. „Damit simulieren wir die schlechte Sicht am Einsatzort, zum Beispiel durch Rauch“, sagt Müntinga, der selbst Atemschutzgeräteträger ist und sich an der Übung beteiligte. „Durch den Stoff sieht man nur noch sehr verschwommene Umrisse“, beschreibt er die Einschränkung. Nicht die einzige Herausforderung: Die dicken Schutzhandschuhe der Retter erschweren das Wechseln des Atemschutzequipments. Darüber hinaus arbeiten die Helfer unter extremem Zeitdruck. Zum einen kann Gefahr durch das Feuer selbst bestehen und zum anderen ist das Opfer während der Aktion ohne Atemluftversorgung. „Der Stresslevel wäre im Ernstfall äußerst hoch. Deshalb trainieren wir diese Situation regelmäßig“, so Müntinga.

RS6132_2022-10-19 AGT Systemwechsel-01.jpg © Müntinga, Henning

Jeder der knapp zehn Teilnehmer hat das Szenario mindestens zwei Mal durchlaufen. Jeweils in Zweierteams wechselten sie bei Janin Grünhage die Atemluftflaschen. Die Feuerwehrfrau konnte aufgrund einer Verletzung nicht aktiv mitwirken und hatte sich deshalb als Unfallopfer zur Verfügung gestellt. Für die Aufgabe müssen die Feuerwehrfrauen und -männer die Connectoren (Anschlüsse) am direkt an der Atemschutzmaske sitzenden Lungenautomaten und die Gurtverbindungen für die „alten“ Pressluftflaschen lösen und danach die „neuen“ wieder anschließen. „Je nachdem, wie das Opfer liegt, kommt man an die Verschlüsse mehr oder weniger gut heran“, erläutert der Pressewart.

Zweiköpfiger Sicherheitstrupp steht bereit

Bei einem Einsatz steht für einen solchen Notfall immer ein zweiköpfiger Sicherungstrupp bereit, der unter anderem mit einer Pressluftflasche und einem Schleifkorb ausgerüstet ist. Bei der Ortsfeuerwehr ist er bislang noch nicht zum Einsatz gekommen. „Wir hoffen, dass er das nie muss. Falls doch, sind wir aber vorbereitet“, sagt Müntinga.

Dicke Handschuhe erschweren die Arbeit. © Müntinga, Henning