Freiluftfete des TV Brettorf mit Live-Band und Bier-Pong-Turnier mobilisiert 990 Besucher

Neues Konzept kommt durchaus an

+ © Büttner Die Band machte während der gut besuchten Freiluftfete des Turnvereins Brettorf schon frühzeitig Stimmung. © Büttner

Die eigene Freiluftfete hat der Turnverein Brettorf auf neue Beine gestellt. Ein Bier-Pong-Tunier und die Band „PabloD“ verhalfen dem Event am Sonnabend mit zum Erfolg. „Wir waren in den Vorjahren erst um 22 Uhr gestartet, da sich ein Trend zum späteren Beginn abzeichnete. Für die Zeit von 21 bis 24 Uhr haben wir nun neue Ideen entwickelt, weil wir mehr Besucher ermuntern wollten, schon früher zu erscheinen“, erläuterte Rebecca Haverkamp aus dem Öffentlichkeitsausschuss. Ein weiteres Ziel sei es gewesen, möglichst viele Altersgruppen anzusprechen. „PabloD“ aus dem Raum Bremen/Bremerhaven, eine Rock-Cover-Band, habe vor allem Ü25-Gäste mobilisieren sollen. Bei den Besuchern kam die Formation bestens an. Sie erhielt laut Organisationsteam sogar während der Fete Anfragen für andere Veranstaltungen.