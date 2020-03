Frau stürzt in Brunnen

Quarantänefall an Einsatzstelle gemeldet

+ Rettung unter besonderen Bedingungen: Die Einsatzkräfte mussten sich mit Mundschutz und Co. besonders absichern. Foto: Nonstopnews

Brettorf – Einsatz unter besonderen Bedingungen: Mit Schutzkleidung, Mundschutz und Handschuhen sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstag um 10 Uhr nach Brettorf ausgerückt. Dort war eine Frau bei Gartenarbeiten in einen rund drei Meter tiefen Brunnenschacht gefallen, den sie aus eigenen Kräften nicht verlassen konnte. Da an der betroffenen Adresse ein Quarantänefall gemeldet ist, mussten die Einsatzkräfte spezielle Vorkehrungen treffen. „In der derzeitigen Lage müssen auch wir uns schützen und uns einsatzbereit halten“, erklärte Sarah Wilkens von der Feuerwehr Brettorf angesichts der Corona-Pandemie.