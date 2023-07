Frank Gründel ist neuer Schützenkönig in Brettorf

Von: Tamino Büttner

Der neue Brettorfer Schützenkönig jubelt: Frank Gründel. © büttner

Waltraut Fahrenkamp wird beim Schützenfest erste Alterskönigin, weil zum ersten Mal Frauen mitschießen dürfen. Rike Bode ist die Junioren-Beste.

Brettorf – Als neuer Schützenkönig ist Frank Gründel am Sonntagabend in Brettorf im vollen Festsaal gefeiert worden. Nachdem er 40 von 40 Ringen zusammenbekam, war die Freude bei Gründel groß. Im Umschießen war er gegen den scheidenden König Marcus Rupp und Stefan Nordbrock angetreten. Bei den Altersschützen durften einen Tag zuvor erstmals Frauen schießen. Waltraut Fahrenkamp ließ der Konkurrenz keine Chance und krönte sich zur ersten Königin.

Mit einem Beschluss haben die Mitglieder des Schützenvereins Brettorf vor einigen Monaten entschieden, dass auch die Frauen im Verein um die Würde des Alterskönigs schießen dürfen. Fahrenkamp hat diese Chance direkt ergriffen und ging in die Geschichtsbücher ein. Die Uhlhornerin behielt im Umschießen die Nerven und setze sich vor Erwin Hirsch durch, der als 1. Adjutant das Königshaus ein weiteres Jahr begleiten wird. Heinz-Herbert von Seggern komplettiert die beiden als 2. Adjutant.

Auch das Damenkönigshaus überraschte die Schützengemeinschaft, da zwei Neulinge vorne mit dabei sind. Anja Fornaçon führt mit 39 Ringen als neue Majestät die Damen an. Begleitet wird sie von ihrer ersten Adjutantin Vanessa Fechner (38 Ringe) und der erfahrenen Schützenschwester Vera Debicki (37 Ringe). Maren Thöle-Meyer konnte sich im Umschießen vor Liane Pape-Nordbrock durchsetzen und übernahm damit den Schwarzwaldpokal. Siegreich beim Teiler-80-Pokal war Magret Behm.

Waltraut Fahrenkamp ist erste Alterskönigin. Neben ihr der 1. Altersadjutant Erwin Hirsch (l.) sowie der 2. Altersadjutant Heinz-Herbert von Seggern. © Tamino Büttner

Empfang beim Turnverein Brettorf

Den Empfang richteten die Schützen in diesem Jahr beim Turnverein Brettorf aus, da der König seine Residenz in Wildeshausen hat. Bereits beim Einmarsch wurde deutlich, dass zahlreiche Schützen teilgenommen haben. So wurde die Rasenfläche in ihrer gesamten Länge genutzt, um die Vereine und die Musik unterbringen zu können.

Neben den Gastvereinen aus Neerstedt, Dötlingen und Simmerhausen-Hockensberg wurde der Marsch vom Musikkorps Wittekind, dem Spielmannszug Wildeshausen sowie der „Beat & Brassband“ Wildeshausen begleitet. Die Helfer vom Werder-Fanclub 27801 waren der Garant für eine erfolgreiche Versorgung der zahlreichen Schützen mit Erfrischungsgetränken. Mit seiner amüsanten Laudatio auf den König brachte der Redner und Präsident des Werder-Fanclubs, Ingo Kläner, die Schützengemeinschaft zudem mehrmals zum Schmunzeln.

Für ihren Einsatz im Verein beförderte der 1. Vorsitzende Joachim Eilts engagierte Mitglieder. So wurden die Unteroffiziere Bernhard Demuth sowie Björn Abel zu Feldwebeln und Heinz Freye zum Leutnant ernannt. Andreas Cording ist nun jüngster Leutnant und Ulrich von Otte hat den höchsten Dienstgrad des Obersts erreicht.

Langjährige Schützenfreunde geehrt

Darüber hinaus sind langjährige Schützenfreunde ausgezeichnet worden. Heinrich Ahlers nahm die Urkunde für seine 50-jährige Mitgliedschaft entgegen und Hinnerk Abel sowie Richard Schelling wurden für ihre 60-jährige Treue geehrt. „Heute darf ich im Namen des Schützenbundes Wildeshauser Geest einem Mann einen ganz besonderen Ehrenbrief übergeben“, leitete der Vizepräsident Danny Stötzer die Ehrung über ein weiteres langjähriges Mitglied ein: „Die Rede ist von unserem Schützenbruder Heinz Freye“, der seine Urkunde am Rednerpult entgegennahm.

Auch der Oldenburger Schützenbund war an der Ehrentafel vertreten. Der Vizepräsident Nicky Stötzer überreichte Silke Cording, Michael Bade sowie Bernd Ellinghusen für ihre langjährigen Tätigkeiten die goldene Auszeichnung. Manfred Coldewey wurde die goldene Verdienstnadel des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) verliehen: „Seit knapp 40 Jahren stehst Du dem Verein als Standaufsicht zur Verfügung. Bis 2020 hast Du 28 Jahre lang das Amt des stellvertretenden Schießmeisters ausgeübt“, ehrte ihn Nicky Stötzer in seiner Rede.

Rike Bode war die Beste bei den Junioren. © Tamino Büttner

Nach der Kranzniederlegung im Denkmal marschierten die Schützen zurück zur Schießhalle. Dort wurden vor der Proklamation der Nachwuchsschützen die Sieger des Spielemarathons bekannt gegeben. Das Rahmenprogramm am Samstag hatte viele junge Teilnehmer angelockt.

Am Abend rückte dann der Höhepunkt des Schützenfestes näher. König Marcus Rupp wurde mit einem donnernden Applaus von seinen Schützenbrüdern verabschiedet. Neben den eigenen Vereinsmitgliedern und den Gastvereinen aus Neerstedt, Dötlingen und Simmerhausen-Hockensberg hatten sich auch weitere Schützen auf den Weg nach Brettorf gemacht, um den scheidenden König für sein Jahr als König zu danken. Es reisten Mitglieder aus Wardenburg, Huntlosen, Munderloh, Dünsen, Altona und Bürstel-Immer an.

Nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen

Für den traditionellen Abelpreis qualifizierte sich unter anderem auch Jens Hasselberg, der die wertvolle Plakette mit einem Teiler von 28,7 vom Stifter Uwe Einemann überreicht bekam. Bei den Teilnehmern der Jahrgänge 1998 bis 2005 wurde Rike Bode mit 38 Ringen Junioren-Beste.

Unter dem Jubel der Schützen krönte der Verein seinen neuen König Gründel. Durch sein Königsjahr wird er von Rupp (1. Adjutant) und Nordbrock (2. Adjutant) begleitet. Im nächsten Jahr steht für den Verein das 100-jährige Bestehen an. Neben dem Jubiläum wird dann auch das Bundesschützenfest des Schützenbundes Wildeshauser Geest in Brettorf gefeiert.