„Flüssiges“ Thema und fließender Wechsel

Von: Leif Rullhusen

Für drei Monate zu Gast: Die Künstlerin Agnieszka Hayduk aus Friesoythe stellt ihre Werke im Heuerhaus aus. © Leif Rullhusen

„Alles im Fluss“ heißt die neue Ausstellung in der Dötlinger Galerie.4. Am Freitung, 1. September, wird sie um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Dötlingen – Er wirkt auf den ersten Blick fast, als hätte jemand vergessen, ihn aufzuhängen. In einer Ecke der Dötlinger Galerie.4 liegt ein Fernseher auf dem Boden, den Monitor zur Zimmerdecke gerichtet. Auf dem Bildschirm fließt die uferlose Wasseroberfläche der Hunte in einer Endlosschleife vorbei. Diese Installation ist der neuste Beitrag der Künstlerin Petra Timmas zur Ausstellung „Alles im Fluss“ in der Produzentengalerie am Rittrumer Kirchweg.Zu deren Vernissage laden die Aussteller für den heutigen Abend ab 19 Uhr in die Galerie.4 ein. Musikalisch wird Natalie König an der Oboe sowie am Englisch Horn die Eröffnung begleiten.

Normalerweise greift sie zu Stift oder Pinsel

„Das ist genau die Ansicht, die man auch in der Natur hat“, begründet Timmas die ungewöhnliche Perspektive ihrer Filmaufnahme und die Position des Fernsehers. Die bewegten Bilder sind für die Malerin absolutes Neuland. Normalerweise greift sie zu Stift oder Pinsel. Gemacht hat sie das Video im vergangenen November von einem kleinen Boot aus auf der Hunte zwischen Dötlingen und Rittrum. „Zwei Freundinnen sind gefahren, und ich habe die Spiegelungen auf der Wasseroberfläche gefilmt. Es war ein sehr klarer und ruhiger Tag“, erklärt die 65-Jährige. Die Betrachter in der Kunstgalerie können so nun die Pflanzen entlang des Ufers und auch den Himmel sehen – allerdings nur als Spiegelbild auf dem Wasser. Es ist nicht das einzige Werk der Künstlerin, in dem sie sich mit dem Thema Wasseroberfläche beschäftigt.

Einige Künstler haben die Produzentengalerie verlassen

„Im Fluss“ ist in doppelter Hinsicht ein Thema in der Produzentengalerie. Denn neben einem Wechsel der Exponate ist auch die Zusammensetzung der ausstellenden Künstler in Bewegung. So haben Gertje Kollmann aus Kirchhatten, Andrea Nielicki-Helms aus Wardenburg und Ebke Bühring aus Huntlosen die Galerie.4 kürzlich verlassen. Dafür präsentiert Gastkünstlerin Agnieszka Hayduk nun für drei Monate ihre Werke auf der Diele des Heuerhauses. „Kreativität ist nicht unabhängig von dem Medium, das man benutzt. Ich habe mich für Ton und Farbe entschieden, das heißt für Keramik und Malerei, weil ich mich dabei einfach wohlfühle“, erklärt die Künstlerin aus Friesoythe. Ihre Bilder zeigen vornehmlich Frauen, die in der Luft schweben oder aus geheimnisvollen Räumen auftauchen. „Es sind subtile, melancholische Figuren, die mit großer Sensibilität in zarten Farbtönen gemalt sind“, charakterisiert die Produzentengalerie die Bilder ihres Gastes. Zudem würde man in ihrer Malerei eine Integration und Verbindung zu ihren Skulpturen spüren. Diese Objekte würden in ihren Formen und Farben von der Symbiose zwischen Natur und Funktionalität geprägt, sagt Hayduk. Für Sonntag, 8. Oktober, lädt sie Interessierte ab 16 Uhr zu einem Gespräch in die Galerie.4 ein.

Maritime Aquarelle

Im „roten Salon“ des Hauses stellt Claudia Schlenger maritime Aquarelle aus. Sie verkauft zudem postkartengroße Bilder, die aneinandergereiht ein wenige friesischen Kacheln ähneln. Zwei der fünf Euro, die für jedes Exemplar gezahlt werden müssen, bekommt der Naturschutzbund. Gleich nebenan hat sich Kerstin Kramer bei der Auswahl ihrer Motive ebenfalls auf Wasser als zentrales Element konzentriert.

Wenig Bezug zum Thema der Ausstellung haben die Exponate von Stephanie Ritterhoff. Originell sind sie dennoch. Die Oldenburgerin stellt auf Flohmärkten entdeckte Stickbilder mit Landschaftsmotiven aus, die sie etwas bearbeitet hat. „Diese Idylle muss einfach mal kommentiert werden“, erklärt sie. Durch ihre Veränderungen entstehe eine zweite Wahrnehmungsebene. Aufgestickte Spinnenweben würden bei einem Objekt zum Beispiel den angestaubten Charakter symbolisieren.

Ausstellung endet am 29. November

Geöffnet hat die Galerie.4 mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen sind im Internet unter www.galeriepunkt4.de zu finden. Zu sehen ist die Ausstellung „Alles im Fluss“ bis zum 29. November dieses Jahres.