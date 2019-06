Flauschige Nesthocker im Kirchturm

Die Dötlinger St.-Firminuskirche ist nicht nur ein Ort der Besinnung, sondern auch Lebensraum für Tiere. Küster Rudi Zingler erzählt, wer dort alles lebt.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Zu hören ist nichts – aus dem Kasten hoch oben im Turm der Dötlinger St.-Firminus-Kirche. Gespannt schaut Rudi Zingler in die Holzbox: „Da sind sie, aber es sind nur vier Jungtiere“, sagt der Küster. Vor einem guten Monat hatte er noch sechs Eier im Nest der Turmfalken gezählt. Zwei hat das Paar nicht ausgebrütet. Zingler zuckt mit den Schultern, steigt von der Leiter und macht Platz für den nächsten Neugierigen. Vorsichtig öffnet sich die Klappe zum Turmfalken-Domizil erneut: Die vier flauschigen, dicht aneinander gekuschelten Küken blicken überrascht hoch. So häufig bekommen sie schließlich keinen Besuch. In der Regel fliegen nur ihre Eltern rein und raus, um Futter zu besorgen. „So lange wir hier sind, kommt die Mama aber nicht“, weiß Zingler. Das ohrenbetäubende Glockengeläut störe sie hingegen nicht.

Vor etwa zehn Jahren hat der Nabu den TurmfalkenKasten in einer der Fensteröffnungen des Glockenturms angebracht. „Fünf Jahre lang hat sich nichts getan. Wir wollten ihn schon entfernen“, erinnert sich der Küster. Doch plötzlich war er belegt. Ein Greifvogelpaar war eingezogen und brütete vier Eier aus. „Das Jahr darauf waren es drei und 2018 fünf“, berichtet Zingler. Der Nabu schaue jährlich nach dem Rechten, ansonsten würden die Falken größtenteils in Ruhe gelassen. Gut 30 Tage verweilen die Jungtiere im Nest, dann werden sie flügge.

Neben den Turmfalken bietet das Gotteshaus auch jeder Menge Mauersegler ein Zuhause – und das seit Jahrzehnten. „Die Kolonie wird immer größer“, sagt Zingler. Die Mauersegler kämen stets pünktlich Anfang Mai zum Brüten und seien dann Ende August/Anfang September wieder weg. Derzeit lassen sich gut ihre Flugmanöver rund um St. Firminus beobachten. „Manchmal verirrt sich auch ein Tier in die Kirche“, erzählt der Küster. Um den Mauersegler wieder hinausbefördern zu können, warte er meist zwei bis drei Tage. „Dann ist er ein wenig erschöpft, und ich habe bessere Chance.“ Für ein Tier kam kürzlich jede Hilfe zu spät. Es steckte in einer der Orgelpfeifen. Damit die Mauersegler gar nicht erst in die Kirche kommen, bittet Zingler alle Besucher darum, immer schön die Eingangstür zu schließen.

Der Nabu und der Beraterausschuss für das Deutsche Glockenwesen haben die Kirchengemeinde übrigens 2015 im Rahmen des Programms „Lebensraum Kirche“ mit einer Plakette für ihr Engagement im Natur- und Artenschutz ausgezeichnet.