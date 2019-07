Flächenbrand in Neerstedt: Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Flächenbrand auf einem Feld bei Neerstedt sind am Sonntagnachmittag zwei Feuerwehrleute verletzt und ein Einsatzfahrzeug schwer beschädigt worden.

Dötlingen - Gegen 12.45 Uhr war bei Arbeiten auf dem Feld eine Strohpresse in Brand geraten. Offenbar war zuvor die Zapfwelle zwischen dem Trecker und der Ballenpresse gerissen, war von der Polizei zu erfahren.

+ Das Feuer griff von der Presse auf das Kornfeld über. © Gero Franitza Die Maschine hatte kurz danach Feuer gefangen und das Stoppelfeld entzündet. Dem Landwirt gelang es noch, das Gespann auf einen abgeernteten Bereich zu fahren und die Presse abzukoppeln.

Brandschützer aus Neerstedt wird verletzt

Dramatisch endete der Einsatz für einen Brandschützer aus Neerstedt. Die Feuerwehr war mit ihrem Fahrzeug an das Ende des brennenden Feldes gefahren. Doch drehte sich der Wind, und die Flammen trieben rasch auf das schwere, allradgetriebe Fahrzeug zu, das sich jedoch auf dem feinen Sandboden festgefahren hatte, hieß es zunächst.

+ Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute verletzt. Ein Fahrzeug wurde beschädigt. © Gero Franitza Die neun Besatzungsmitglieder konnten sich aus dem Fahrzeug befreien, zwei Feuerwehrleute erlitt dabei jedoch Brandverletzungen, einer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, am Sonntagabend aber schon wieder entlassen.

Die Schadenshöhe und der Ausmaß des Schadens am Fahrzeug stehen derzeit noch nicht fest, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Ausrüstung wurde nicht beschädigt. Im Einsatz sind die Feuerwehr Neerstedt, Brettorf, Dötlingen, Sandhatten und Kirchhatten mit 100 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen.

Update Montag, 10.15 Uhr

Die Feuerwehr Neerstedt war mit ihrem Fahrzeug an das Ende des brennenden, rund fünf Hektar großen Feldes gefahren. Zunächst war zu erfahren, dass sich dort der Wind drehte, und die Flammen rasch auf das schwere, allradgetriebene Fahrzeug (HLF 20) zutrieben, das sich jedoch auf dem feinen Sandboden festgefahren hatte.

Während einer noch am Sonntagabend einberaumten Pressekonferenz im Neerstedter Feuerwehrhaus – an der auch Bürgermeister Ralf Spille teilnahm – hieß es dann allerdings, dass die Ursachen für den Fahrzeugbrand erst noch untersucht und aufgeklärt werden müssen.

Die neun Besatzungsmitglieder konnten sich aus dem Fahrzeug befreien, zwei Feuerwehrleute erlitten dabei jedoch Brandverletzungen. Während einer vor Ort ambulant versorgt werden konnte, wurde der zweite Verletzte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, aber wenig später wieder entlassen.

Brandeinsatz nach gut zwei Stunden beendet

Einsatzkräfte aus Dötlingen hatten den Brand rund um das Fahrzeug alsbald löschen können. Gegen 15.30 Uhr war der Brandeinsatz auf dem gesamten Feld beendet. „Das ist definitiv ungewöhnlich“, kommentierte Kreisbrandmeister Andreas Tangermann den Vorfall. Im Landkreis sei es noch nie vorgekommen, dass ein Einsatzfahrzeug ausgebrannt ist, sagte er.

Explosionsgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Nun gelte es, den Hergang zu klären, ergänzte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Malte Grotelüschen. Dazu werden alle Beteiligten befragt. Die Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und steht gegenwärtig abgerüstet an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee. Die mitgeführte Ausrüstung des HLF blieb unbeschadet. Ein Gutachter soll nun die Ausmaße der Beschädigungen ermitteln. „Wir hoffen, dass das reparabel ist“, so Grotelüschen weiter.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Neerstedter hatten das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erst im Februar 2018 in Dienst gestellt. Es ist über den „Kommunalen Schadensausgleich“ versichert. Durch den Verlust des Fahrzeuges werde es nicht zu Lücken im Brandschutz kommen, ergänzte Pressesprecher Jannis Wilgen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Neerstedt, Brettorf, Dötlingen, Sandhatten und Kirchhatten mit 100 Einsatzkräften und insgesamt 16 Fahrzeugen.

Erst am späten Freitagnachmittag war ein Mähdrescher auf einem Feld am Hatter Weg in Neerstedt in Brand geraten. Die Flammen wurden hier allerdings gelöscht, bevor sie auf das Feld übergreifen konnten.

