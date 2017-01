Fischereiverein umsorgt 172 .000 Meerforelleneier

Wildeshausen/Altona - Im Bruthaus des Fischereivereins Wildeshausen sind jetzt die ersten 5.000 Meerforellen geschlüpft. Insgesamt 172.000 Eier schwimmen in den zwölf Becken – mehr geht nicht.

Ende Oktober waren die Petrijünger zum ersten Elektrofischen auf Meerforelle und Lachs aufgebrochen. Insgesamt 18 Mal ging es – zum Teil im Dunkeln – ins eiskalte Wasser wie den Altonaer Mühlbach. Wie der Fischereiverein mitteilte wurden dabei 198 Meerforellen und ein Lachs gefangen. Das sei das eine sehr gute Ausbeute. Im vergangenen Jahr waren es 215 Meerforellen und sechs Lachse – allerdings stiegen die Fischer acht Mal mehr in die Gewässer.

Lange haderte das E-Fischer-Team diesmal mit dem Wetter: „Es hat einfach Wasser gefehlt. Deshalb haben wir fast nur in der Visbeker Aue fischen können“, berichtet Ralf Siemer, der Beauftragte für Natur- und Umweltschutz im Verein. Erst durch den Regen seit Anfang des Jahres und später dem Schnee stiegen auch die Wanderfische von der Hunte in die Brutbäche auf.

20 Forellen an einem Wochenende gefangen

So gingen allein am vergangenen Wochenende noch einmal im Altonaer Mühlbach und der benachbarten Flachsbäke mehr als 20 große Forellen nach einem kurzen Stromschlag betäubt ins Keschernetz. Darunter auch der Rekordfisch der Saison: ein 93 Zentimeter großes und gut zehn Kilo schweres Männchen.

+ Insgesamt 18 Mal ging es für den ausgebildeten Elektrofischer Tobias Siemer (vorne rechts) und die Helfer ins eiskalte Bachwasser © Kuhn Der Laich der Rogner (Weibchen) und Milchner (Männchen) wurde abgestreift und die Fische danach schonend frei gelassen. Da das Bruthaus in Wildeshausen wieder proppenvoll ist, wurden die restlichen 44.000 Eier nach Oldenburg zum Erbrüten gebracht. Neben der „künstlichen Befruchtung“ dürfen die Angler aber auch wieder auf eine starke natürliche Vermehrung hoffen.

Etliche Fische tummeln sich immer noch auf den Kiesbetten in den Bächen. Wie zäh und zielstrebig die Fische auf ihrem Weg zurück aus dem Meer in den Brutbach sind, erstaunt auch Siemer immer wieder: „Etliche Forellen wiesen Bissverletzungen von Seehunden oder Spuren von Netzen auf.“

60 Tage bleiben die Fische im Ei

60 Tage benötigt ihr Nachwuchs jetzt zur Entwicklung im Ei. Etwa 30 Tage zehren die Winzlinge nach dem Schlupf noch von ihren Dottersäcken, dann geht es ab in die Freiheit in die Visbeker Aue, die Katenbäke, in den Altonaer Mühlbach und die Flachsbäke.

Einige Tausend Fische werden außerdem in der vereinseigenen Teichanlage bei Gut Altona aufgepäppelt. Damit alles gut geht, kontrolliert Siemer täglich die Becken im Bruthaus, pickt leere Eihüllen mit der Pipette raus und wechselt das Wasser. Ein „Blackout“ im Wasserkreislauf wäre fatal.

Dazu wäre es kurz vor Weihnachten fast gekommen, als eine Pumpe kaputt ging. Beim Fischereiverein ist man aber optimistisch, dass sich bis Mitte März alle Fische bestens entwickeln werden. Schließlich hat man Routine: Es ist die inzwischen zehnte Brutsaison.