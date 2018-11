Ortsfeuerwehr Dötlingen überprüft Hydranten im Löschbezirk

Dötlingen - Finden, eventuell von Rasen und Erde befreien, durchspülen sowie auf Schäden kontrollieren – diese Aufgaben warten während der jährlichen Hydrantenüberprüfung auf die Brandschützer in der Gemeinde. Im Rahmen eines zusätzlichen Übungsdienstes machte sich die Ortsfeuerwehr Dötlingen an die Arbeit. Knapp acht Stunden lang waren die Mitglieder mit drei Fahrzeugen in ihrem Löschbezirk unterwegs.

Die Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen erfolgt üblicherweise im Herbst. „Dann werden die sogenannten Unterflurhydranten winterfest gemacht“, berichtet Pressewart Jannis Wilgen. Schwierigkeiten bereite häufig schon das Auffinden der Hydranten. Rot lackierte und gut sichtbare überirdische Exemplare, an die nur noch ein Schlauch angeschlossen werden muss, seien nämlich die absolute Ausnahme im Dötlinger Gemeindegebiet. Verbreitet finden sich nur ovale gusseiserne Deckel mit der Aufschrift „Hydrant“ in oder neben der Straße eingelassen. Ein weißes rechteckiges Hinweisschild mit roter Umrandung zeigt die genaue Position an.

„Nach dem Aufklappen dieser Deckel kann ein Standrohr zur Wasserentnahme aufgeschraubt und anschließend mit dem Hydrantenschlüssel der entsprechende Schieber geöffnet werden“, beschreibt Wilgen. Oftmals würden die Deckel mit der Zeit zuwachsen und müssten deshalb im Zuge der Hydrantenpflege von Rasen und Erde befreit werden. Jeder einzelne Hydrant werde gründlich durchgespült und auf Schäden kontrolliert. Mängel vermerken die Feuerwehrleute und leiten sie an den OOWV als Betreiber weiter.

Um ein Festfrieren im Winter möglichst zu vermeiden, legen die Ehrenamtlichen zum Abschluss eine Kunststofffolie in den Deckel ein. Niedrige Temperaturen bereiten den Einsatzkräften trotz dieser Vorkehrungen immer wieder Probleme beim Zugang zu den Unterflurhydranten. „Anwohner sollten deshalb in der kalten Jahreszeit darauf achten, dass Hydrantendeckel in ihrer Nähe ständig von Eis und Schnee befreit sind“, so Wilgen. Dies könne im Ernstfall die entscheidenden Minuten bei der Löschwasserversorgung bringen.