Feuerwehrkräfte befreien Verletzten

Fahrer (20) soll übermüdet gewesen sein

+ Stark verformt kam das Auto im Graben zum Stehen.

Uhlhorn – Ein Verkehrsunfall auf der B 213 in Uhlhorn in der Gemeinde Dötlingen hat am Sonnabendmorgen um 6.35 Uhr die Ortsfeuerwehren Brettorf, Neerstedt und Hengsterholz-Havekost sowie den Einsatzleitwagen der Dötlinger Wehr auf den Plan gerufen. Die Brandschützer fanden vor Ort einen stark beschädigten Wagen vor, der im Seitengraben zum Stillstand gekommen war. „Müdigkeit und Sekundenschlaf auf dem Weg zur Arbeit“ nennt NonstopNews als Ursache für das Abkommen des Autos von der Fahrbahn.