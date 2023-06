Feuerwehren der Gemeinde Dötlingen üben Einsatz unter Extrembedingungen

Durch Schlammlöcher und tiefen Sand

+ © Henning Müntinga Mit viel Wasser schufen die Einsatzkräfte in der Sandgrube kaum passierbare Matschpassagen. © Henning Müntinga

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Leif Rullhusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Durch Schlammlöcher und tiefen Sand scheuchten die drei Ortswehren ihre Einsatzfahrzeuge am Wochenende. Sie übten für den Einsatz abseits befestigter Straßen.

Dötlingen/Glane – Im gesamten Landkreis Oldenburg ist der Waldbrandgefahrenindex inzwischen auf die Stufe drei geklettert. In Teilen Niedersachsens hat er bereits die höchste Stufe erreicht. Die extreme Trockenheit kann zudem jederzeit Feldbrände auslösen. In beiden Fällen liegen die Einsatzstellen der Rettungskräfte in schlecht erreichbaren Bereichen, mitunter weit ab von befestigten Straßen.

Einsätze in schlecht zugänglichen Bereichen

Für einen solchen Ernstfall haben die Kraftfahrer der Feuerwehren aus Dötlingen, Neerstedt und Brettorf am vergangenen Wochenende in der Glaner Sandkuhle trainiert. Zwei Tage lang scheuchten sie ihre Allradboliden steile Rampen hoch und runter, quälten sie durch Matschlöcher sowie über eine Staubpiste mit tiefen, trockenen Sand. „Letztere Untergrundverhältnisse können uns gerade jetzt auf Feldern bei einem Einsatz erwarten“, berichtet Dötlingens Feuersprecher Henning Müntiga. In Waldgebieten gebe es trotz zumeist gut ausgebauter Wirtschaftswege gleichfalls schlecht zugängliche Bereiche.

Ebenso schnell können Starkregenfälle die aktuellen Bodenverhältnisse in knietiefen Matsch verwandeln. Um solche Bedingungen möglichst realistisch zu simulieren, präparierten die Feuerwehrkräfte Streckenabschnitte zuvor mithilfe von sehr viel Wasser sowie einem Traktor mit Pflug und Grubber in kaum passierbare Schlammpassagen.

Allradantrieb und die Differenzialsperren richtig einsetzen

„Für beide Extreme ist es wichtig, dass die Fahrer wissen, wie sie zum Beispiel den Allradantrieb und die Differenzialsperren richtig einsetzen“, erläutert Müntinga. Außerdem hätten sie auf dem Übungsgelände die Gelegenheit gehabt, ihre Fahrzeuge gefahrlos in Grenzsituationen kennenzulernen. Die können mehr, als ihnen mitunter zugetraut wird, haben die Brandbekämpfer festgestellt. „Es war vor allem erstaunlich wie weit wir auch mit unseren ,normalen‘ Wagen gekommen sind“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Zwar seien sämtliche Einsatzfahrzeuge mit einem Allradantrieb ausgestattet, einige besäßen aber Straßenfahrgestelle mit deutlich weniger Bodenfreiheit. Diese – zum Beispiel das Löschfahrzeug aus Dötlingen – stießen naturgemäß eher an ihre Grenzen. Dann kam der Traktor übrigens erneut zum Einsatz, dieses Mal als Bergungsgerät. Sehr gute Geländefähigkeiten bewiesen dagegen das Tanklösch- und das Löschfahrzeug aus Brettorf auf entsprechenden Fahrgestellen.

Erst Theorie, dann Praxis

Bevor es in die Praxis ging, wurde zunächst in einem kleinen Theorieteil das Wichtigste besprochen. Welche Technik ist in den Fahrzeugen verbaut, welcher Antriebsmodus ist in welcher Situation von Vorteil. Aber auch das konkrete Vorgehen, zum Beispiel bei einem Feldbrand. Wo und wie fährt man auf einen Acker, um gefährliche Situationen zu vermeiden? Nicht zuletzt der Vorfall im Juli 2019, bei dem ein Löschfahrzeug aus der Gemeinde Dötlingen während eines solchen Einsatzes schwer beschädigt wurde und sich zwei Einsatzkräfte verletzten, war Motivation genug, eine entsprechende Schulung zu planen und durchzuführen, erzählt Müntinga. Eigentlich sei der Termin bereits für das Jahr 2020 geplant gewesen, musste aber aufgrund der Corona- Pandemie damals abgesagt werden.

Aufgeteilt auf die beiden Tage haben 20 Fahrer in neun Großfahrzeugen ihre sowie die Fähigkeiten und Grenzen ihrer Fahrzeuge austesten können und sich mit den Funktionen für Allradantrieb und Differenzialsperre vertraut gemacht. Darunter waren auch Gäste der Feuerwehren Havekost und Düngstrup. „Alle waren von dem Wochenende begeistert“, fasst Müntinga zusammen.

+ Wenn nichts mehr geht: Ein Trecker befreit feststeckendes ein Einsatzfahrzeug. © Henning Müntinga