Feuerwehr rettet Rind aus Rittrumer Mühlbach

Trächtiges Tier steckte im Morast fest

+ Mittels Hebegeschirr und Teleskoplader konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden. - Foto: Schneider

Ohe - Glück hatte am Sonntagmittag ein trächtiges Rind in Ohe: Das Tier hatte sich auf seiner Weide an der Straße „Zur Bäke“ scheinbar zu Nahe an das Ufer des Rittrumer Mühlbachs herangewagt, war die Böschung heruntergerutscht und im Morast stecken geblieben. Aus eigener Kraft konnte es sich nicht mehr befreien. Lange musste es dort aber nicht ausharren. Der Sturz der Färse blieb nicht lange unentdeckt. Die alarmierte Neerstedter Feuerwehr rückte um kurz vor 12 Uhr zur Rettung des Tieres an.