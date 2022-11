Feuerwehr in Dötlingen soll Polizeiaufgaben übernehmen

Von: Leif Rullhusen

Der Grundsatzbeschluss würde die Kompetenzen der drei Dötlinger Ortsfeuerwehren erweitern. © archiv

Neerstedt – Eigentlich soll die Feuerwehr zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. In der Gemeinde Dötlingen könnte sie zukünftig eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.

Der Ausschuss für Brandschutz berät morgen ab 18 Uhr im Neerstedter Rathaus über einen Grundsatzbeschluss, der es den Einsatzkräften der drei Ortsfeuerwehren in Dötlingen, Neerstedt und Brettorf erlaubt, den Straßenverkehr eigenverantwortlich zu delegieren.

Hoheitliche Aufgabe wird auf das Ehrenamt übertragen

„Durch eine Gesetzesänderung wird eine hoheitliche Aufgabe – die Verkehrsregelung durch die Polizei – auf das Ehrenamt übertragen. Dies ist aus Sicht der Feuerwehr und der Verwaltung kritisch zu bewerten“, erklärt die Gemeinde in ihrer Sitzungsvorlage. Nicht einmal im Einsatzfall seien die Brandbekämpfer dazu derzeit berechtigt. Dennoch schlägt Bürgermeisterin Antje Oltmanns dem Gremium vor, einer entsprechenden Aufgabenübertragung zuzustimmen. Dadurch werde die jetzige Situation verbessert, begründet die Verwaltungschefin ihre Empfehlung.

Niedersächsisches Brandschutzgesetz geändert

Anlass für den zur Debatte stehenden Grundsatzbeschluss ist eine Änderung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes in diesem Sommer. Seitdem ist rechtlich abgesichert, dass Feuerwehren bei Umzügen einer Gemeinde im öffentlichen Straßenraum den Verkehr regeln dürfen, sofern die Polizei diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann und die Einsatzbereitschaft der Brandschützer nicht gefährdet wird. Voraussetzung dafür ist allerdings ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates. Und genau den soll der Ausschuss für Brandschutz morgen Abend auf den Weg bringen. Gegenwärtig dürfen die Feuerwehrkräfte Umzüge nur begleiten und sie mit Blaulicht absichern.

Aufgrund von Personalmangel Aufgabe abgegeben

Bis vor vier Jahren hatte grundsätzlich die Polizei diese Aufgabe einschließlich der Verkehrsregelung übernommen. Die örtlichen Feuerwehren unterstützten die Ordnungshüter im Rahmen der Amtshilfe lediglich bei gemeindlichen Veranstaltungen. „Im Jahr 2018 hat die Polizei gegenüber dem Landkreis Oldenburg erklärt, dass die Begleitung und Sicherung von gemeindlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Schützenumzüge, zukünftig nur noch in sehr begründeten Ausnahmefällen von ihr wahrgenommen werden soll“, erklärt die Gemeinde in ihrer Vorlage. Als Grund dafür sei Personalmangel angegeben worden. Die Gemeindeverwaltung betont, dass die Feuerwehr durch den Grundsatzbeschluss nicht verpflichtet werde, solche Veranstaltungen zu begleiten und die Verkehrsregelung zu übernehmen. Die Aufgabe sei freiwillig. Verantwortlich für die Absicherung eines Umzuges sei weiterhin der Veranstalter. Falls diese genehmigungspflichtig sei, müsse die Straßenverkehrsbehörde nach Anhörung der Polizei entsprechende Auflagen zur Absicherung erteilen. Sofern die Feuerwehr die Begleitung übernehmen soll, muss der Veranstalter dieses der Gemeinde mitteilen, die sich dann an die örtlichen Brandbekämpfer wendet.