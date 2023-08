Feuerteufel zünden in Ostrittrum Autos an

Teilen

Bereits vor zweieinhalb Wochen brannte an der Straße „Am Landwehrsberg“ in Ostrittrum ein Auto. © Henning Müntinga

Bereits zum zweiten mal brannte an der Straße „Am Landwehrsberg“ in Ostrittrum ein Auto. Dieses Mal fand die Polizei direkt daneben Brandbeschleuniger.

Ostrittrum – Erneut hat am Donnerstag an der Straße „Am Landwehrsberg“ in Ostrittrum ein Auto gebrannt. Bereits vor zweieinhalb Wochen war an derselben Straße ein Wagen komplett ausgebrannt. Weil dieses Mal neben dem Fahrzeug Brandbeschleuniger gefunden wurde, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Wie die Beamten in ihrem Einsatzbericht schreiben, waren die Anwohner der Straße durch den ersten Brand bereits sensibilisiert. Als sie jetzt zwischen 22.57 bis 23.07 Uhr verdächtige Geräusche hörten, schauten sie deshalb nach. Aus dem Radkasten eines geparkten Autos schlugen schon Flammen. Sie alarmierten die Feuerwehr und begannen sofort mit eigenen Löschversuchen. Mit Erfolg: Die Einsatzkräfte der Neerstedter Feuerwehr mussten nach ihrem Eintreffen nicht mehr eingreifen. Dennoch entstand an dem Wagen ein Schaden von etwa 2 000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort gesehen haben. Hinweise nimmt die Dienststelle in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.

Bei dem ersten Brand hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße gegen 22.20 Uhr Knallgeräusche gehört und gesehen, dass der auf ihrer Einfahrt parkende Kleinwagen in Flammen stand. Die Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt konnten ein Übergreifen der Flammen auf das hölzerne Wohnhaus verhindern, das Auto brannte allerdings vollständig aus. Zudem entstanden durch die Hitzeentwicklung und das Löschwasser Schäden am Wohnhaus.