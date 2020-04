Ferienspaß trotz Corona?

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Der April ist für Jugenddiakon Jochen Wecker eigentlich ein stressiger Monat. Nach der jährlichen Osterradtour mit stets gut zehn Jugendlichen macht er sich normalerweise an die konkrete Planung für das Ferienpassprogramm der Gemeinde Dötlingen, arbeitet die Themenwochen im Sommer inhaltlich aus, und ist parallel dazu noch in den Jugendhäusern in Dötlingen und Neerstedt sowie beim wöchentlichen Kicken auf dem Aschenstedter Bolzplatz präsent. Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Coronakrise alles anders. Die Osterradtour ist ausgefallen, die Jugendhäuser sind seit Wochen dicht. Und die Planung für die Sommerferien könnte in der Schublade landen. „Es ist ziemlich übel“, fasst der Jugenddiakon zusammen.

In der Kommune ist bekanntlich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde für die Jugendarbeit zuständig. Doch diese lebe von Angeboten, Nähe und Gemeinschaft. „Wir schaffen Begegnungen“, sagt Wecker. Momentan seien diese aber nicht möglich. Lediglich per Telefon, E-Mail oder WhatsApp erfahre er, wie es den Kindern und Jugendlichen, die ansonsten die Gruppen und offenen Treffs besuchen, gehe. Viele seien angesichts der Einschränkungen mittlerweile genervt und frustriert. Die Sehnsucht nach Normalität wachse.

Verschwörungstheorien machen die Runde

„Inzwischen haben die meisten sämtliche Serien und Computerspiele durch und fangen an, sich zu langweilen“, so der Dötlinger, der eine beunruhigende Tendenz wahrnimmt. „Viele ziehen sich derzeit die Infos und Videos zu Corona-Verschwörungstheorien rein. Sie haben die Runde gemacht und sind mittlerweile weit verbreitet.“ Dies sorge für Zweifel am Virus und an den Maßnahmen zur Eindämmung.

Für Wecker selbst steht deren Notwendigkeit außer Frage. Deshalb sammelt er gemeinsam mit dem Team der evangelischen Jugend Ideen, wie ein Betrieb in den Jugendhäusern unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen aussehen könnte. Von der Sperrung des mittleren PCs, um Abstände zu wahren, bis hin zur Nutzung von Sanitäranlagen im Dötlinger Schulgebäude, um mehr als eine Toilette zur Verfügung zu haben, reichen die Vorschläge. „Aktionen wie das gemeinsame Kochen wären natürlich nicht möglich“, sagt er.

Die Vorbereitungen für die Ferienpassaktionen und die Themenwochen im Sommer laufen, ohne dass Wecker überhaupt weiß, ob sie über die Bühne gehen dürfen. „Ich tue momentan einfach so, als könnten sie stattfinden“, erzählt der Jugenddiakon. Derzeit bereite er alles pedantisch vor. „Denn falls es mit der Realisierung nicht klappt, habe ich zumindest Pläne, die ich im kommenden Jahr aus der Schublade holen kann.“

Die Themenwochen sind für den 20. bis 31. Juli unter dem Motto „Noah und seine Tiere“ geplant und schon seit Januar ausgebucht. 20 Kinder sind angemeldet. Damit sich nicht so viele Mädchen und Jungen zeitgleich im Dötlinger Jugendhaus tummeln, gebe es Überlegungen, das Konzept zu ändern und die Gruppe zu halbieren – also statt zwei Wochen lang 20 Kinder zu betreuen, das Angebot auf eine Woche pro Kind zu begrenzen. „Das schafft Luft“, meint Wecker, wohlwissend, dass die Eltern nicht begeistert sein werden. „Wir müssen aber kreativ sein, wenn wir eine Chance auf Umsetzung haben wollen.“

Weniger Angebote, weniger Plätze

Dies gelte auch für das Ferienpassprogramm. Wecker hat in den vergangenen Tagen mit allen Vereinen, Privatpersonen und Einrichtungen gesprochen, die Aktionen anbieten wollten. „Einige haben abgesagt – entweder, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören oder weil sich ihre angedachte Veranstaltung einfach nicht realisieren lässt“, berichtet der Dötlinger. Eine Fahrt zur Freilichtbühne mache schließlich wenig Sinn, wenn dort keine Vorstellungen stattfinden. Andere Anbieter wollten ihre Aktionen, wenn möglich, durchziehen. Generell sieht Wecker, der sowohl wegen der Sommerferien-Angebote als auch wegen eines eventuellen Jugendhausbetriebes in Kontakt mit dem Gesundheitsamt steht, größere Chancen für Aktivitäten, die sich in kleinen Gruppen und im Freien umsetzen lassen. „Zum Beispiel Bastelaktionen“, sagt er. Sollte tatsächlich ein Ferienpassprogramm starten, stehe schon jetzt fest: „Es wird nur rund die Hälfte an Angeboten mit weniger Plätzen geben“, so Wecker. Da viele aber aufgrund der Coronakrise nicht in den Urlaub fahren dürften, sei mit einem dreimal so großen Ansturm wie sonst und damit mit vielen enttäuschten Gesichtern zu rechnen.