Ferienpassaktion rund ums Pferd inklusive Ausfahrt mit Kutschen kommt gut an

„Wir haben geduscht“ – und „der Wind war unser Föhn“

+ © Meyer Trotz schlechten Wetters gefiel die Ausfahrt mit Kutschen den Kindern besonders. © Meyer

Dass „Pferdeleute“ wetterfest sein müssen, haben am Sonnabend 20 Kinder gelernt, die im Verlauf der Ferienpassaktion „Pferd und Kutsche auf dem Welsh-Gestüt „Drei Linden“ in Neerstedt dem regnerischen Wetter trotzten. Schauer während einer Kutschfahrt nahmen sie ausgesprochen gelassen hin. „Wir haben geduscht“, berichtete Sarah (6) mit einem Lachen auf den Lippen. Marie (7) ergänzte: „Und der Wind war unser Föhn.“ Beiden Mädchen hatte die Kutschfahrt an diesem Tag rund ums Pferd besonders gut gefallen.