FDP-Ratsherrin Wegjahn legt Mandat nieder

Dötlingen - Die FDP-Ratsherrin Constanze Wegjahn legt ihr Mandat aus „persönlichen Gründen“ nieder.

Das habe sie der Fraktion mitgeteilt, informierte Claus Plate, Vorsitzender des Dötlinger Ortsverbands, am Sonntag in einer Pressemitteilung. „Wir bedauern diese Entscheidung, danken aber Frau Wegjahn für ihre intensive und konstruktive Mitarbeit in dieser Ratsperiode und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft“, so Plate. Als Ersatz für die Dötlingerin ist der Neerstedter Helge Vosteen vorgesehen, der über die Liste nachrückt.