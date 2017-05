Gut 200 Schüler kämpfen in Brettorf um die Tickets für die Niedersachsenmeisterschaft

Brettorf - Mit einer Rekordbeteiligung sind am Donnerstag die Schulfaustballbezirksmeisterschaften der Regionalabteilung Osnabrück in Brettorf über die Bühne gegangen.

Mehr als 200 Kinder und Jugendliche von neun weiterführenden Schulen, unter anderem aus Wildeshausen, Ahlhorn, Berne, Oldenburg und Lemwerder, fanden sich auf dem Sportplatz ein und verfolgten nicht nur die spannenden Partien in den unterschiedlichen Spielklassen. Das gute Wetter hob bei vielen auch sichtlich die Stimmung. So machten es sich Einige am Spielfeldrand bequem, genossen den Sonnenschein und ein Eis. Aus den Lautsprechern tönte die dazu passende Musik.

Insgesamt waren 43 Teams am Start. Allein elf Mannschaften meldete das Ahlhorner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, die IGS Spascher Sand in Wildeshausen war mit sechs Teams dabei. Wer gerade nicht selbst aufschlug, feuerte seine Mitschüler in den anderen Mannschaften an. Bei einigen wurde jeder Punktgewinn lautstark bejubelt. Zufrieden war auch Organisator Tobias Kläner vom TV Brettorf: „Alles lief reibungslos“, freute er sich. Ein bisschen Stress kam nur gegen Ende auf. Während Kläner noch die Ergebnisse zusammenrechnete, warteten die Spieler schon auf der Tribüne auf die Siegerehrung. Für die ersten Plätze gab es Pokale und Medaillen. Zudem konnten sich die Teilnehmer über T-Shirt freuen. Die Moderation übernahm Sönke Spille, der erst einmal einen großen Applaus für alle Helfer einforderte.

Beifall gab es aber auch für die erfolgreichen Teams. Die besten zwei Mannschaften je Spielklasse haben sich für die Niedersachsenmeisterschaft am 30. Mai in Heidkrug qualifiziert. Zunächst stehen am 23. Mai aber noch die Faustballmasters der Grundschüler in Brettorf an.

ts